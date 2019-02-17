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محافظ بنى سويف يتفقد تطوير وتجميل الميادين والكبارى فى جولة مسائية

الأحد، 17 فبراير 2019 05:23 ص
محافظ بنى سويف يتفقد تطوير وتجميل الميادين والكبارى فى جولة مسائية المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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أجرى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، جولة فى ساعة متأخرة مساء السبت، تفقد خلالها عددًا من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية بمدينة بنى سويف، وذلك للوقوف على الحالة العامة للمدينة فيما يتعلق بالنظافة العامة والحركة المرورية ورفع الإشغالات ومتابعة الأعمال الجارى تنفيذها ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضارى والجمالى للميادين والشوارع الحيوية.

 

وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجارى تنفيذها بميدان محطة السكة الحديد بمدينة بنى سويف، ويشمل التطوير إعادة تخطيطه مع مراعاة خلق محاور مرورية جديدة، وفتح الحارات التى تم اغلاقها بمحيط الميدان خلال السنوات الماضية، والتى سببت إعاقة فى الحركة المرورية،مع الاستعانة بكلية الفنون التطبيقية لإعداد تصور مميز لتصميم شكل جمالى بالميدان لإضفاء الشكل الحضارى عليه، وعمل ساحة انتظار للسيارات (باركينج) ،والتى ستعتبر تيسيرا على المسافرين وموردا ماليا للوحدة المحلية

 

وانتقل المحافظ لتفقد أعمال تطوير البوابة الجنوبية للمحافظة بين مدينة ببا ومدينة بنى سويف، والذى يشمل عددا من الأعمال الفنية والهندسية والمرورية، وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى للبوابة، حيث وجه المحافظ بعدم السماح مرة أخرى للتعدى على حرم الطريق والبوابة بالإشغالات، مع الحفاظ على المنطقة نظيفة ورفع أية مخلفات أولا بأول، وتكثيف حملات المتابعة الميدانية للبوابات والمداخل والميادين والشوارع الرئيسية للحفاظ على شكلها الحضارى المطلوب فهى تمثل واجهة المحافظة وصورتها الحضارية.

 

كما تابع المحافظ أعمال اضفاء الشكل الجمالى للكبارى الداخلية، حيث توقف لتفقد أعمال تركيب الجداريات على جوانب كوبرى حارث، وذلك بديلا للوحات المعدنية، وتحتوى هذه الجداريات على أعمال فنية ولمسات حضارية، ضمن خطة تنفذها المحافظة لتجميل الكبارى بالتعاون مع المجتمع المدنى رافق المحافظ فى جولته كل من:اللواء عصام العلقامى السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، والمحاسب محمود مغربى مدير مكتب المحافظ، واللواء محمد كمال رئيس مركز ومدينة بنى سويف، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والعميد عادل نصر رئيس لجنة التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (1)
المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (1)

 

المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (2)
المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (2)

 

المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (3)
المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (3)

 

المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (4)
المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (4)

 

المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (5)
المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (5)

 

المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (6)
المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (6)

 

المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (7)
المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (7)

 

المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (8)
المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (8)

 

المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (9)
المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (9)

 

المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (10)
المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (10)

 

المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (11)
المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (11)

 

المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (12)
المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (12)

 

المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (13)
المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف (13)

 


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