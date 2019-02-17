محافظ الاسكندرية يأمر بتحويل المتقاعسين عن متابعة أعمال شركة النظافة للتحقيق

كلّف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ، رؤساء الأحياء و الرصد البيئي، و إدارة المتابعة بالمحافظة، بعمل تقرير أسبوعي لموقف النظافة بكل حي، كما أمر بتحويل اي موظف مكلف بمتابعة أعمال شركة النظافة وتقاعس عن أداء مهامه للتحقيق .

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، ومتابعة ما تم من أعمال خلال الأسبوع الماضي بهدف تقديم خدمة نظافة مرضية لأهالي الإسكندرية، وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الأحياء، و الدكتور وليد عبد العظيم مستشار المحافظ لشئون البيئة، والمهندس أسامة الخولى المدير التنفيذى لشركة نهضة مصر، ومسئولي الشركة .

واستمع المحافظ، إلى تقرير مدير المتابعة فيما يختص بمتابعة أعمال شركة نهضة مصر في كل حي، و كذا ملاحظات ورؤساء الأحياء على منظومة النظافة بالاحياء، واستعرض مسئولي شركة النظافة الأعمال التي تمت بكل حي حيث تم تركيب السلال على أعمدة الإنارة وخاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس، والعديد من الحملات ضد النباشين بالتعاون مع الأحياء ، و أشار مسئولى الشركة أنه تم البدء في تطبيق تجربة الجمع من جزء من منطقة سموحة إعتبارا من يوم 15 فبراير وقد لاقت التجربة استحسان من المواطنين.