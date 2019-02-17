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الأحد، 17 فبراير 2019 05:20 م
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محافظ الاسكندرية يأمر بتحويل المتقاعسين عن متابعة أعمال شركة النظافة للتحقيق

الأحد، 17 فبراير 2019 04:20 م
محافظ الاسكندرية يأمر بتحويل المتقاعسين عن متابعة أعمال شركة النظافة للتحقيق جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير
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كلّف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ، رؤساء الأحياء و الرصد البيئي، و إدارة المتابعة بالمحافظة، بعمل تقرير أسبوعي لموقف النظافة بكل حي، كما أمر بتحويل اي موظف مكلف بمتابعة أعمال شركة النظافة وتقاعس عن أداء مهامه للتحقيق .
 
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، ومتابعة ما تم من أعمال خلال الأسبوع الماضي بهدف تقديم خدمة نظافة مرضية لأهالي الإسكندرية، وذلك بحضور  أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الأحياء، و الدكتور وليد عبد العظيم مستشار المحافظ لشئون البيئة، والمهندس أسامة الخولى المدير التنفيذى لشركة نهضة مصر، ومسئولي الشركة .
 
واستمع المحافظ، إلى تقرير مدير المتابعة فيما يختص بمتابعة أعمال شركة نهضة مصر في كل حي، و كذا ملاحظات ورؤساء الأحياء على منظومة النظافة بالاحياء، واستعرض مسئولي شركة النظافة الأعمال التي تمت بكل حي حيث تم تركيب السلال على أعمدة الإنارة وخاصة بالمناطق المحيطة بالمدارس، والعديد من الحملات ضد النباشين بالتعاون مع الأحياء ، و أشار مسئولى الشركة أنه تم البدء في تطبيق تجربة الجمع من جزء من منطقة سموحة إعتبارا من يوم 15 فبراير وقد لاقت التجربة استحسان من المواطنين.
جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع (1)

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع (2)

جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع (3)

جانب من الاجتماع (4)
جانب من الاجتماع (4)
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Eslah Hebela

وهو المطلوب

المتقاعسون والمهملون واصحاب الضمائر المنعدمه والذين ينتظرون الرشاوى والذين يتفننون فى تعطيل أمور الناس، كلهم فى بوتقة واحده والجميع يستحقون العقاب والحمد لله انه جاء الوقت لوضع الامور فى نصابها، شكرًا لكل مسؤول شجاع لا يخاف الا الله ويعمل باخلاص وهمة لرفعة شان امنا الغاليه مصر.

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