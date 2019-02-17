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لمرصد: مقتل 18 شخصا فى قصف للقوات السورية على إدلب

الأحد، 17 فبراير 2019 12:05 ص
لمرصد: مقتل 18 شخصا فى قصف للقوات السورية على إدلب قصف فى سوريا
أ ش أ
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) مقتل 18 شخصا في قصف للقوات السورية استهدف آخر منطقة رئيسية خارجة عن سيطرة الجيش في شمال غرب سوريا، خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

 

وقال المرصد - طبقا لقناة (العربية) الإخبارية - إن القوات السورية نفذت قصفا مدفعيا وصاروخيا في خان شيخون ومعرة النعمان في محافظة إدلب.

 

وقد أحكمت هيئة تحرير الشام سيطرتها على محافظة إدلب الشهر الماضي على حساب فصائل معارضة أخرى تدعمها تركيا.

 

وتجنبت إدلب - منذ سبتمبر الماضي - التعرض لعملية عسكرية واسعة من قبل قوات السورية عبر اتفاق لوقف إطلاق النار رعته كل من روسيا وتركيا، لكن المنطقة لا تزال تتعرض لعمليات قصف متفرقة ينفذها الجيش السوري بينما سقطت مئات القذائف على مناطق عدة بينها معرة النعمان وخان شيخون اليومين الماضيين.

 


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