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"كليكس إيجيبت" تطلق تطبيق زاجل الإخبارى.. الأخبار من الباب للباب

الأحد، 17 فبراير 2019 03:31 م
"كليكس إيجيبت" تطلق تطبيق زاجل الإخبارى.. الأخبار من الباب للباب تطبيق زاجل
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أطلقت شركة "كليكس إيجيبت"، المتخصصة في مجالات النظم والمعلومات، تطبيق "زاجل" الإلكتروني عبر الهواتف الذكية، الذي يتيح إمكانية متابعة أحدث الأخبار والمستجدات، لحظة بلحظة، من جميع المصادر الإخبارية المصرية والعربية.

 

يهدف تطبيق زاجل إلى تسخير وسائل التقنيات الحديثة لتقديم خدمة إخبارية متميزة، تعتمد على رصد، وتغطية، وتحديث كل الأخبار الجارية، ووصولها لك عبر الهاتف الذكى فور نشرها على المنصات الإخبارية الإلكترونية، ومواقع الصحف المصرية والعربية.

 

تستطيع بسهولة تنزيل تطبيق زاجل على الهاتف الذكي بنظامي IOS، Android، للحصول على الأخبار الأكثر أهمية على مدار 24 ساعة، ففي مكان واحد يقدم لك «زاجل» كل الجديد في السياسة، والاقتصاد، والرياضة، والترفيه، والتكنولوجيا، وأخبار العالم.

 

يستمد تطبيق زاجل الأخبار من مصادر مختلفة، وقنوات إخبارية متعددة، وتستطيع الرجوع إلى الأخبار التي احتفظت بها، حتى بدون اتصال بالإنترنت.

 

يتميز تطبيق زاجل بواجهة أنيقة وجذابة، ويمكنك بسهولة تسجيل الدخول عن طريق حسابك الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني الخاص.

 

يختصر لك تطبيق زاجل مشقة البحث عن الأخبار فى الفضاء الإلكتروني، بنقرة واحدة يمكنك التصفح بسهولة، كذلك توفر لك الإعدادت القدرة على التحكم في الإشعارات التى تصلك، واختيار الموضوعات والمصادر التي تناسبك.

يوفر لك التطبيق خاصية اختيار المجالات والموضوعات التي تفضل متابعتها (سياسة – اقتصاد – رياضة –  فن وثقافة- عرب وعالم.. إلخ)، كذلك يمكنك اختيار المصادر التي تثق فيها، ليصلك كل جديد من خلالها.

 

لتحميل التطبيق
 

من على Android اضغط هنا.

من على IOS  اضغط هنا.

 

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زاجل

تطبيق زاجل




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