video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 11:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قوات حرس الحدود تضبط 2770 مهاجرا غير شرعى بالاتجاهين الجنوبى والغربى

الأحد، 17 فبراير 2019 10:38 ص
قوات حرس الحدود تضبط 2770 مهاجرا غير شرعى بالاتجاهين الجنوبى والغربى جهود قوات حرس الحدود
كتب زكى القاضى
إضافة تعليق

نجحت قوات حرس الحدود، فى توجيه عدة ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين، وتجار المواد المخدرة، التى تستهدف الإضرار بالامن القومى المصرى، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وتمكنت قوات حرس الحدود خلال الفترة من 16 /1 - 12 / 2 / 2019 من ضبط بندقيتين آليتين و 29  بندقية خرطوش و 5 آلاف  طلقة مختلفة الأعيرة و 8 خزنة و 4 دانة RBJ و 24  عبوة ناسفة، بالإضافة إلى ضبط 1800 كجم من نبات البانجو المخدر، و800 كجم من جوهر الحشيش المخدر، ومليون قرص مخدر، و103 ألاف قاروصة سجائر مهربة مختلفة الأنواع.

ونجحت قوات حرس الحدود، أيضا فى ضبط كميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، و29  جهاز للكشف عن المعادن و2200  كجم من الأحجار الصخرية التى يستخرج منها خام الذهب و 73 عربة تستخدم فى أعمال التهريب ، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 4  فتحات نفق على الشريط الحدودى بشمال سيناء وضبط 2770 فرد خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية.

هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

جهود قوات حرس الحدود (1)
 

 

جهود قوات حرس الحدود (2)
 

 

جهود قوات حرس الحدود (3)
 

 

جهود قوات حرس الحدود (4)
 

 

جهود قوات حرس الحدود (5)
 

 

جهود قوات حرس الحدود (6)
 

 

جهود قوات حرس الحدود (7)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المتحدث العسكرى يعلن نجاح عملية مشتركة مع الشرطة تسفر عن القضاء على 8 إرهابيين شديدى الخطورة بالصحراء الغربية.. القوات الجوية تدمر البؤرة الإرهابية ومكافحة الإرهاب تمشطها.. اللواء مجدى بسيونى: المعلومة كل شئ

المتحدث العسكرى يعلن مقتل 2 من القيادات الرئيسية للتنظيم الإرهابى بسيناء

حرس الحدود

قوات حرس الحدود

الجيش المصرى

القوات المسلحة




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة