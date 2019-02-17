video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 10:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. الداخلية تحبط تهريب مستحضرات تجميل تستحق 15 مليون جنيه جمركيا

الأحد، 17 فبراير 2019 09:15 م
فيديو.. الداخلية تحبط تهريب مستحضرات تجميل تستحق 15 مليون جنيه جمركيا مستحضرات تجميل-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

نجحت الإارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى في ضبط 550 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر قبل تهريبها لداخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام "مونيكا ى.ى"، مقيمة بمحافظة الجيزة  بإنهاء إجراءات حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن "أمتعة شخصية" وتحتوى ضمن مشمولها على أصناف مخالفة ومحظور إستيرادها ، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة للبلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" بالفحص تم ضبط "أربعة آلاف كرتونة تحتوى على خمسمائة وخمسون ألف عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الأحجام والأشكال" مجهولة المصدر وغير مثبته بالأوراق دون موافقة الجهات المختصة، حيث قدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة بمبلغ خمسة عشر مليون جنيهاً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحباط تهريب 550 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة عبر ميناء الإسكندرية

تهريب

مستحضرات تجميل

الداخلية

حوادث

حملات امنية




لا تفوتك
التضامن: لأول مرة مستشفى عائم بالصعيد يستهدف مليون سيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

التضامن: لأول مرة مستشفى عائم بالصعيد يستهدف مليون سيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

"السكة الحديد" تحدد الجدول الزمنى لتنفيذ خط العين السخنة - العلمين.. تعرف عليه

"السكة الحديد" تحدد الجدول الزمنى لتنفيذ خط العين السخنة - العلمين.. تعرف عليه

خبراء الاقتصاد: لقاءات السيسى بالشركات العالمية خطوات مهمة على طريق النهوض بالاقتصاد المصرى.. شريف سامى: الرئيس يحرص على التواصل مع كبريات الشركات وصناديق الاستثمار ويتعرف بنفسه على عوامل جذب رجال الأعمال لمصر

خبراء الاقتصاد: لقاءات السيسى بالشركات العالمية خطوات مهمة على طريق النهوض بالاقتصاد المصرى.. شريف سامى: الرئيس يحرص على التواصل مع كبريات الشركات وصناديق الاستثمار ويتعرف بنفسه على عوامل جذب رجال الأعمال لمصر

"لوازم الستات" تكلف الدولة 250.5 مليون دولار فى 9 أشهر.. المكياج والعطور واللانجيرى أبرز السلع.. 7.1 مليون دولار لـ"حمالات الصدر".. البدل والفساتين فى المقدمة بـ136 مليون.. و23 مليون دولار للشامبو وصبغات الشعر

"لوازم الستات" تكلف الدولة 250.5 مليون دولار فى 9 أشهر.. المكياج والعطور واللانجيرى أبرز السلع.. 7.1 مليون دولار لـ"حمالات الصدر".. البدل والفساتين فى المقدمة بـ136 مليون.. و23 مليون دولار للشامبو وصبغات الشعر

شيرين سيف النصر تكشف لـ"اليوم السابع" حقيقة صور زواجها على السوشيال ميديا

شيرين سيف النصر تكشف لـ"اليوم السابع" حقيقة صور زواجها على السوشيال ميديا

وفاة أقدم سجين بمصر بعد خروجه من السجن بشهرين إثر إصابته بأزمة قلبية

وفاة أقدم سجين بمصر بعد خروجه من السجن بشهرين إثر إصابته بأزمة قلبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة