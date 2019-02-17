فيديو.."الحبتور " عن مشروعات العاصمة الإدارية: مبروك لشعب مصر الانجاز العظيم

كتبت ريهام عبد الله

زار خلف أحمد الحبتور، رجل الأعمال الإماراتى، العاصمة الإدارية الجديدة، أمس السبت، وأشاد بحجم التطوير فى مشاريع البنية التحتية والطرق، متمنيا الازدهار لمصر وشعبها.

وأشاد الحبتور، بمشروعات البنية التحتية والطرق، وأكد استعجابه بحسب ما قاله من حجم التطور فى المشروعات، ووصف المشروع بأنه فخر، ووجه التحية للقائمين عليه والمخططين له.

في زيارة البارحة الى #العاصمة_الإدارية في #القاهرة، سعدت برؤية التطور الملحوظ في مشاريع البنية التحتية والطرق. أحيي القائمين على هذا العمل وأتمنى المزيد من الإزدهار ل #مصر وشعبها، فهي بلد غالية جداً على قلوبنا. #أم_الدنيا pic.twitter.com/9BCKhtmbrr — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) February 17, 2019

وقال الحبتور:"صباح الخير من مصر الجميلة، أم الدنيا، القاهرة البلد التى نحبها من قلوبنا أرضا وشعبا، امبارح خدت جولة على الطريق للعاصمة الإدارية، واستعجبت من البنية التحتية، من جسور وطرق، وتشجير، الحقيقة فخر تحية للقائمين والمخططيين لهذا العمل".

وتابع:"ألف مبروك لشعب مصر، ونتمنى التوفيق، واستمرار هذا التحسن .. والأمن والأمان لها الدولة العظيمة".



الحبتور