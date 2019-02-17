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فيديو.. إحباط محاولة جديدة لسرقة الكنوز الأثرية بنزلة السمان

الأحد، 17 فبراير 2019 08:44 م
فيديو.. إحباط محاولة جديدة لسرقة الكنوز الأثرية بنزلة السمان أثار
كتب محمود عبد الراضي
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فى ضربة أمنية استباقية من وزارة الداخلية للصوص الآثار، نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار فى ضبط شخص بنزلة السمان بالجيزة لتنقيبه أسفل منزله عن الآثار، فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لتأمين المناطق الأثرية وضبط متاجرى وحائزى القطع الأثرية والقائمين بالحفر خلسة بالمخالفة لأحكام القانون.

ووردت معلومات لإدارة شرطة سياحة وأثار الجيزة  مفادها قيام "حسنى.ع.ز " مقيم نزلة السمان في الهرم بالجيزة ، بالحفر خلسة بمنزله بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة ، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، بإستهداف منزل المتهم حيث تم ضبطه ، وتبين أن صحة إسمه "حازم.م.ت" ،والعثور على حفر مردوم حديثاً ، وضبط "4 قطع يشتبه فى أثريتها" بينها تمثال بدون رأس لشخص واقف بطول 35 سم تقريباً ، ولوحة من الحجر عليها نقوش بارزة لرجل وسيدة بأبعاد 17 سم × 23 سم تقريباً، وتمثال صغير الحجم مكسور الرأس فى الوضع الأوزيرى ، وجعران كبير الحجم بأبعاد 6 سم × 5 سم تقريباً ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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