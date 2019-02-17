video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدًا.. كتاب "الفهرست" للنديم فى ندوة علمية بمكتبة الإسكندرية

الأحد، 17 فبراير 2019 04:21 م
غدًا.. كتاب "الفهرست" للنديم فى ندوة علمية بمكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

ينظم مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، ندوة علمية بعنوان "كتاب الفهرست للنديم، ومنهج نشرته النقدية"، يلقيها الدكتور أيمن فؤاد السيد، الباحث المتخصص فى المخطوطات ورئيس الجمعية المصرية التاريخية، وذلك الساعة الثانية عشرة ظهر يوم غدا الاثنين .

يتناول المحاضر فى الندوة تجربته فى نشر كتاب "الفهرست" والنسخ التى اعتمد عليها فى التحقيق لإخراج أصح نسخة من الكتاب.

وتكمن أهمية كتاب النديم فى أنه أحد أهم الكتب التى تفهرس للكتب وتدل على مؤلِّفيها، فى أبوابٍ مقسَّمة على العلوم تسهِّل على الباحث إدراك بغيته فى أقصر وقتٍ وأسهل سبيل.

وتأتى تلك المحاضرة ضمن سلسلة الندوات العلمية المتخصصة التى يقيمها مركز المخطوطات لإلقاء الضوء على أوجه التراث العربى الإسلامى بوجه عام، والتراث المخطوط بوجه خاص.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الثلاثاء.. "ملامح السرد الروائى فى لبنان" لـ عبد المجيد زراقط بمكتبة الإسكندرية

اخبار محافظات

مصر

مكتبة الاسكندرية

كتاب الفهرست

المخطوطات

رئيس الجمعية المصرية التاريخية

اخبار محافظة الاسكندرية




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة