غدًا.. كتاب "الفهرست" للنديم فى ندوة علمية بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

ينظم مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، ندوة علمية بعنوان "كتاب الفهرست للنديم، ومنهج نشرته النقدية"، يلقيها الدكتور أيمن فؤاد السيد، الباحث المتخصص فى المخطوطات ورئيس الجمعية المصرية التاريخية، وذلك الساعة الثانية عشرة ظهر يوم غدا الاثنين .

يتناول المحاضر فى الندوة تجربته فى نشر كتاب "الفهرست" والنسخ التى اعتمد عليها فى التحقيق لإخراج أصح نسخة من الكتاب.

وتكمن أهمية كتاب النديم فى أنه أحد أهم الكتب التى تفهرس للكتب وتدل على مؤلِّفيها، فى أبوابٍ مقسَّمة على العلوم تسهِّل على الباحث إدراك بغيته فى أقصر وقتٍ وأسهل سبيل.

وتأتى تلك المحاضرة ضمن سلسلة الندوات العلمية المتخصصة التى يقيمها مركز المخطوطات لإلقاء الضوء على أوجه التراث العربى الإسلامى بوجه عام، والتراث المخطوط بوجه خاص.