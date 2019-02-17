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عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

الأحد، 17 فبراير 2019 10:11 م
عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور ذبح الكلاب فى حلوان
كتب هيثم سلامة
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فى تصرف غير إنسانى ويتنافى مع القيم والتقاليد والأعراف ، انتشر عبر السوشيال ميديا، "فيديو" لقيام عمال صينيين بقتل وذبح وأكل الكلاب الضالة فى مدينة حلوان.

وأشار رواد فيس بوك إلى أن المنطقة التى شهدت الواقعة هى إحدى مصانع الطوب فى منطقة أبو ساعد في حلوان، وطالبوا بضرورة التحقيق مع الجناة بشان ذلك الحادث، والتشديد على الجاليات الصينية بضرورة احترام القيم والتقاليد والأعراف فى مصر، وتدخل المسئولين فى أقرب وقت لوقف تلك الجرائم.

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وشنت جروبات وجمعيات الرفق بالحيوان حملة ضخمة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، للكشف عن تلك المجازر التى تتنافى مع العادات والتقاليد والقيم الدينية والإنسانية، وطالبوا المسئولين بضرورة التصدى لهذه المجازر ضد الحيوانات ووقفها.

 

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان .. فيديو وصور (2)
 

 

 


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