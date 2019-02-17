عقد 15 ندوة ببنى سويف للتعريف بخدمات جهاز تنمية المشروعات

بنى سويف - هانى فتحى

ناقش المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف مع السكرتير العام المساعد تامر أبو النجا، تقريراً عن سير العمل فى الندوات التى ينظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتعريف بالخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الجهاز لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين أوساط الشباب، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتشجيع ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لدفع وتنمية وتشجيع إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

وكشف التقرير، الذى أعده جهاز تنمية المشروعات، أنه تم تنفيذ أكثر من 15 ندوة، فى 20 قرية بمختلف المراكز وذلك فى الفترة من 3 إلى 13 فبرايرالجارى، شملت معظم مراكز المحافظة، وذلك ضمن الخطة التى تنفذها المحافظة للتعريف بالخدمات التى يقدمها الجهاز والتى تشمل خدمات مالية تتضمن تمويل جميع المشروعات القائمة والجديدة، وأنظمة التمويل المختلفة، والإقراض المباشر من خلال البنوك والجمعيات الأهلية، وخدمات فترات السماح والسداد، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات غير المالية مثل التسويق والتدريب وتقديم الدعم الفنى وتوفير النماذج الاسترشادية لدراسات الجدوى للمشروعات الصناعية.

ومن جانبه أوضح مروان محمد مدير الجهاز بالمحافظة، أنه هذه الندوات تم عقدها بالتنسيق مع المحافظة وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والوحدات المحلية، والتى شهدت حضور ما يقرب من 1500 فرداً بقرى (زرقة المشارقة وهربشنت مركزببا، وحاجر بنى سليمان مركز بنى سويف، والعواونة وبراوة وطما فيوم بإهناسيا، وكفر عتمان وكوم أبوراضى وجزيرة النور مركز الواسطى، وقفطان الغربية والمحمودية بسمسطا، والشقر وأقفهص وأبسوج وشنرا بالفشن)، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الندوات هو زيادة وعى الشباب بأهمية ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والترويج للنماذج الشبابية الناجحة من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة لتشجيع باقى الشباب على اقتحام سوق العمل.