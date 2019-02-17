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طقس اليوم معتدل نهارا على معظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10درجات

الأحد، 17 فبراير 2019 08:00 ص
طقس اليوم معتدل نهارا على معظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10درجات الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.


وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربا.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى


القاهرة 10 18    
شبين الكوم 09 18
طنطا 09 18
دمنهور 09 17    
الإسكندرية 09 17    
بلطيم 09 17    
مطروح 07 16    
السلوم 06 15    
سيوة 07 18    
بورسعيد 10 17    
دمياط 10 17
الزقازيق 09 18
الإسماعيلية 09 19
السويس 10 18
العريش 09 18    
رفح 08 17
رأس سدر 13 18    
نخل 08 14    
نويبع 15 20    
طابا 13 16    
كاترين 00 08    
الطور 12 20
شرم الشيخ 13 21    
الغردقة 13 23    
مرسى علم 13 21    
الفيوم 09 19    
بنى سويف 09 19    
المنيا 07 19    
أسيوط 08 20
سوهاج 08 20
قنا 09 20
الأقصر 10 20    
أسوان 10 22
أبوسمبل 07 22
الوادي الجديد 06 20
شلاتين 14 22    
أبو رماد 18 21    
راس حدربة 18 21
حلايب 16 21    
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى


مكة المكرمة 17 28
المدينة 11 23    
الرياض 09 20    
المنامة 17 20    
أبوظبى 18 24    
الدوحة 16 22    
الكويت 08 21    
دمشق 00 12    
بيروت 11 16    
عمان 02 11
القدس 04 11    
غزة 09 17    
بغداد 07 18    
مسقط 22 26    
صنعاء 09 25    
الخرطوم 15 30
طرابلس 08 14    
تونس 06 17    
الجزائر 08 17
الرباط 10 19
نواكشوط 16 28


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى


أنقرة 03- 10    
إسطنبول 02 09    
إسلام آباد 08 18    
نيودلهى 11 22    
جاكرتا 24 30    
بكين 05- 06
كوالامبور 24 31    
طوكيو 02 10
أثينا 04 13    
روما 03 15    
باريس 04 15    
مدريد 01- 12    
برلين 02 12    
لندن 08 14
مونتريال 15- 09-    
موسكو 06- 03    
نيويورك 02 09    
واشنطن 03 06

 


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