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ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام.. ويؤكد: نسعى لعودة هيبة الصحفى

الأحد، 17 فبراير 2019 01:42 م
ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام.. ويؤكد: نسعى لعودة هيبة الصحفى الدكتور ضياء رشوان المرشح علي مقعد نقيب الصحفيين
كتب محمود العمرى - تصوير كريم عبد العزيز
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أجرى الدكتور ضياء رشوان، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، جولة داخل مقر جريدة الأهرام، وذلك برفقة الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة ، رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفى علاء ثابت، والإعلامى أحمد موسى.
 
عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، قال أن ضياء رشوان هو واحد من أبناء مؤسسة الأهرام، واعتذرت عن خوض الانتخابات طواعية للتفرغ لمهام الأهرام، والتأكيد على تبادل الأدوار، ونتمى له التوفيق فى الانتخابات.
 
بدوره، قال علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، إن ضياء رشوان هو صديق الجميع وابن مؤسسة الأهرام، ويعلم كل صغيرة وكبيرة عن مهنة الصحافة وأوجاعها،  وهو خير ما يمثل ذلك فى الفترة الحالية.
 
من جانبه، قال ضياء رشوان، المرشح علي مقعد نقيب الصحفيين: نحن لسنا فى مهمة جديدة داخل نقابة الصحفيين،  وما تحقق فى نقابة الصحفيين نتاج العمل من النقباء السابقين، ونوجه الشكر للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، على دوره فى نقابة الصحفيين، ونسعى فى الفترة المقبلة للم الشمل فى نقابة الصحفيين.
 
وأضاف رشوان فى كلمته: نريد عودة هيبة الصحفيين، وهى المقصود منه ألا نخيف أحد، وأيضا لا نخاف من أحد، ونفخر جميعا بنقابتنا، وهيبتنا من هيبة المجتمع، لأننا عين الرأى العام، ونسعى لاستعادة قوة المهنة فى الفترة المقبلة.
 
ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (1)
 
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (2)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (3)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (4)
 
 
ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (5)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (6)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (7)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (8)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (9)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (10)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (11)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (12)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (13)
 
 
ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (14)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (15)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (16)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (17)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (18)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (19)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (20)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (21)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (22)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (23)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (24)
 
 
ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (25)
 

ضياء رشوان يجرى جولة داخل الأهرام (26)
 

 


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