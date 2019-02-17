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صور.. وفد منظمة الصحة العالمية يتابع تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالإسكندرية

الأحد، 17 فبراير 2019 03:50 م
صور.. وفد منظمة الصحة العالمية يتابع تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالإسكندرية وفد الصحة العالمية بمبادرة نور حياة بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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قام وفد من منظمة الصحة العالمية وممثلى صندوق تحيا مصر، اليوم بمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية "نور حياة" بالمحافظة بمجمع مدارس حجر النواتية بإدارة شرق التعليمية، يرافقهم أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، حيث يتم إجراء الكشف الطبى على تلاميذ المدارس الابتدائية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج لغير القادرين وإعداد أول قاعدة بيانات عن مشكلة ضعف وفقدان الإبصار بمصر للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التى يمكن تجنبها.

وأكد نائب المحافظـ على أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل لصالح مستقبل أبنائنا من الطلبة، داعيا الجميع للتعاون مع المبادرة، والاطمئنان بأنه من سيحتاج إلى رعاية طبية سيحظى بكامل الرعاية، خاصة أن المبادرة تلقى اهتماما كبيراً من القيادة السياسية وتقام تحت إشراف صندوق تحيا مصر، ويشارك فى المبادرة المؤسسات الأمنية وعددا من مؤسسات المجتمع المدنى والشركات، وجامعة الإسكندرية متمثلة فى كلية الطب ومستشفيات الجامعة، ومديرية الشئون الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى.

جدير بالذكر أن مدة المبادرة بالإسكندرية 3 سنوات مقسمة على 6 فصول دراسية، وتستهدف الكشف على حوالى 180 ألف تلميذ، موزعين على 235 مدرسة من المدارس الأكثر احتياجا بالمحافظة، وتستهدف المرحلة الأولى الكشف على 30 ألف تلميذ، خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل من العام الحالى، على أن تبدأ المرحلة الثانية فى يوليو القادم لاستهداف القرى الأكثر احتياجا.

وفد الصحة العالمية بمبادرة نور حياة بالإسكندرية (1)
وفد الصحة العالمية بمبادرة نور حياة بالإسكندرية

 

وفد الصحة العالمية بمبادرة نور حياة بالإسكندرية (2)
وفد الصحة العالمية بمبادرة نور حياة بالإسكندرية

 

وفد الصحة العالمية بمبادرة نور حياة بالإسكندرية (3)
وفد الصحة العالمية بمبادرة نور حياة بالإسكندرية

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