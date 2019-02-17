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والأهالي يستقبلونها بالموسيقي التراثية..

صور.. وزيرة الصحة تختتم جولاتها بالأقصر بإفتتاح وحدة نجع الشيخ موسى

الأحد، 17 فبراير 2019 06:33 م
صور.. وزيرة الصحة تختتم جولاتها بالأقصر بإفتتاح وحدة نجع الشيخ موسى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الأقصر – أحمد مرعى
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اختتمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة جولاتها بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، بإفتتاح وحدة نجع الشيخ موسي الصحية بمنطقة الكرنك، التى تم تطويرها  بمبلغ 7 مليون جنيه.
 
وقامت الوزيرة بقص شريط الإفتتاح للوحدة برفقة المحافظ  مصطفي ألهم ، ووكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبد الجواد، والنائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وتفقدت العمل داخلها وسير فحص المواطنين بمبادرة 100 مليون صحة، حيث إستقبلها الأهالي بالزغاريد والأغاني التراثية وسط سعادة كبيرة بإفتتاح الوحدة .
 
 
 
وزيرة-الصحة-تختتم-جولاتها-بالأقصر-بإفتتاح-وحدة-نجع-الشيخ-موسي-الصحية-بالكرنك-(1)
 

وزيرة-الصحة-تختتم-جولاتها-بالأقصر-بإفتتاح-وحدة-نجع-الشيخ-موسي-الصحية-بالكرنك-(2)
 

وزيرة-الصحة-تختتم-جولاتها-بالأقصر-بإفتتاح-وحدة-نجع-الشيخ-موسي-الصحية-بالكرنك-(3)
 

وزيرة-الصحة-تختتم-جولاتها-بالأقصر-بإفتتاح-وحدة-نجع-الشيخ-موسي-الصحية-بالكرنك-(4)
 

وزيرة-الصحة-تختتم-جولاتها-بالأقصر-بإفتتاح-وحدة-نجع-الشيخ-موسي-الصحية-بالكرنك-(5)
 

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