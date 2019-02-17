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صور.. وزيرة الصحة: الأقصر تعتبر عاصمة الطب حالياً في جنوب مصر

الأحد، 17 فبراير 2019 07:07 م
صور.. وزيرة الصحة: الأقصر تعتبر عاصمة الطب حالياً في جنوب مصر هالة زايد وزير الصحة
الأقصر – أحمد مرعى
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قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، أن محافظة الأقصر، تعتبر عاصمة الطب حالياً في جنوب مصر، حيث يوجد بها مستشفيات متميزة جداً وتضم كوادر طبية علي أعلي مستوي وإمكانيات تكنولوجوية عالية جداً، وأعربت عن إطمئنانها بالعمل الصحي بالأقصر في ظل قيادات مديرية الصحة ودعم المحافظ المستشار مصطفي ألهم لهم أولاً بأول.
 
وأضافت وزيرة الصحة في نهاية جولاتها بمستشفيات ومدارس ووحدات الأقصر الصحية، اليوم الأحد ، أنها قامت خلال الجولة بمتابعة العمل في مستشفي إسنا الجديدة والتي يجري إنشاؤها حالياً، ومستشفي أرمنت التي إفتتحها الرئيس السيسي مؤخراً، وزارت مدرسة صلاح الدين لمتابعة مبادرة نور حياة بدعم صندوق تحيا مصر، ومدرسة الثانوية العسكرية لمتابعة حملات فحص الطلاب بمبادرة 100 مليون صحة، كما إفتتحت وحدة الشيخ موسي الصحية التي تدعم الرعاية الأساسية بمنطقة الكرنك، وتم الإطمئنان علي سير حملة 100 مليون صحة فيها.
 
وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أنه بالنسبة لمستشفي إسنا فأنه يجري وضع خطة تشغيل مميزة لها بما يرقي بدعم الشعب الأقصري وأهل إسنا، قائلة: "كل حاجه في الأقصر حلوة من أطباء وفرق تمريض وكافة العاملين فيها حاجة مبهرة وجميلة جداً، ومركز تحيا مصر لفيروس سي ومستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات أمانة المراكز والتأمين الصحي كلها راقية جداً، والأقصر بها 4 مراكز رعاية أمومة وطفولة وأنا متطمنة جداً وأي إحتياج سندعمها فوراً، ورفضت في مستشفي إسنا وضع كاميرات وشاشات لرؤية المرضي داخل غرفة الرعاية المركزة لكونها تتنافي مع ثقافتنا".
 
وعن العمل في مبادرة 100 مليون صحة بمدارس الثانوية العامة، قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أنه شارف المليون الأول من الطلبة في الفحص علي الإنتهاء، مضيفة: "أطلقنا حملة بالمدارس حول التقزم والأنيميا وأجرينا فحص أكثر من 40 ألف طالب مدرسة إبتدائي، وكذلك مبادرة نور حياة تقوم بمساعدتنا في خدمة الأطفال في المدارس، والمجتمع الطبي يتحرك بالكامل مرة واحدة للإطمئنان علي أهالينا في كل مكان في مصر".
 
وزيرة الصحة الأقصر تعتبر عاصمة الطب حالياً في جنوب مصر (1)
 
وزيرة الصحة الأقصر تعتبر عاصمة الطب حالياً في جنوب مصر (2)
 
وزيرة الصحة الأقصر تعتبر عاصمة الطب حالياً في جنوب مصر (3)
 
وزيرة الصحة الأقصر تعتبر عاصمة الطب حالياً في جنوب مصر (4)
 
وزيرة الصحة الأقصر تعتبر عاصمة الطب حالياً في جنوب مصر (5)
 
 

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