صور.. مصرع سيدة بعد سقوط جزء من سور كوبرى عرابى بشبرا الخيمة فوق رأسها

القليوبية – أحمد عبد الهادي بكير

لقيت سيدة مصرعها، إثر سقوط جزء حديدى من سور كوبرى أحمد عرابى أمام محطة مترو أنفاق كلية الزراعة بشبرا الخيمة، عليها أثناء مرورها أسفل الكوبرى بسبب حادث سيارة.

وكان العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، والعقيد حسن مكاوى مدير مرور شبرا الخيمة، واللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، والمهندسة نجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، تلقوا بلاغا باصطدام سيارة ملاكى تسير أعلى كوبرى أحمد عرابى، أمام محطة مترو كلية الزراعة بسور الكوبرى، مما أدى إلى الاصطدام بسور الكوبرى الحديدى وانهيار جزء منه، وتبين مصرع سيدة كانت تسير أسفل الكوبرى إثر سقوط أجزاء من الكوبرى عليها، تم نقل الجثة لمستشفى النيل بشبرا الخيمة.

وأصدر رئيس المدينة تعليماته إلى حى غرب شبرا الخيمة برفع آثار الكوبرى، واتخاذ اللازم نحو إصلاح الشريحة التى تم سقوطها، فيما نقلت إدارة المرور السيارة التى تسببت فى الحادث، وجار إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها أعلى الكوبرى.