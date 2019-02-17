video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 11:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. مصرع سيدة بعد سقوط جزء من سور كوبرى عرابى بشبرا الخيمة فوق رأسها

الأحد، 17 فبراير 2019 10:50 ص
صور.. مصرع سيدة بعد سقوط جزء من سور كوبرى عرابى بشبرا الخيمة فوق رأسها جانب من الحادث
القليوبية – أحمد عبد الهادي بكير
إضافة تعليق
لقيت سيدة مصرعها، إثر سقوط جزء حديدى من سور كوبرى أحمد عرابى أمام محطة مترو أنفاق كلية الزراعة بشبرا الخيمة، عليها أثناء مرورها أسفل الكوبرى بسبب حادث سيارة.
 
وكان العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، والعقيد حسن مكاوى مدير مرور شبرا الخيمة، واللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، والمهندسة نجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة، تلقوا بلاغا باصطدام سيارة ملاكى تسير أعلى كوبرى أحمد عرابى، أمام محطة مترو كلية الزراعة بسور الكوبرى، مما أدى إلى الاصطدام بسور الكوبرى الحديدى وانهيار جزء منه، وتبين مصرع سيدة كانت تسير أسفل الكوبرى إثر سقوط أجزاء من الكوبرى عليها، تم نقل الجثة لمستشفى النيل بشبرا الخيمة.
 
وأصدر رئيس المدينة تعليماته إلى حى غرب شبرا الخيمة برفع آثار الكوبرى، واتخاذ اللازم نحو إصلاح الشريحة التى تم سقوطها، فيما نقلت إدارة المرور السيارة التى تسببت فى الحادث، وجار إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها أعلى الكوبرى.
 
حادث كوبى عرابى بشبرا الخيمه (1)
 
حادث كوبى عرابى بشبرا الخيمه (2)
 
حادث كوبى عرابى بشبرا الخيمه (3)
 
حادث كوبى عرابى بشبرا الخيمه (4)
 
حادث كوبى عرابى بشبرا الخيمه (5)
 
حادث كوبى عرابى بشبرا الخيمه (6)
 

حادث كوبى عرابى بشبرا الخيمه (7)
 

حادث كوبى عرابى بشبرا الخيمه (8)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق اﻷوتوستراد فى المعصرة

اخبار مصر

حادث تصادم

حادث سير

جثه

مصرع سيده

اخبار الحوادث




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة