صور.. محافظ مطروح يعرض مطالب الأهالى على مستشارى رئيس الجمهورية

استقبل اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، الدكتورة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية، فى اطار زيارتهما لمحافظة مطروح بحضور القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة للاطلاع على جهود التنمية والمشكلات التنموية وبحث سبل حلها، وذلك تجسيداً لاهتمام القيادة السياسية بتنمية محافظة مطروح والاهتمام بحياة المواطن فى كافة أرجاء الوطن .

أكد محافظ مطروح فى كلمته على أن تعزيز وتعظيم الجانب الأمنى يعد أهم أولويات الحفاظ على تراب الوطن وتقع مسئوليته على جميع أبنائه.

مشيداً بوعى أبناء مطروح بأهمية الأمن والحفاظ على سلامة وطنهم كحراس البوابة الغربية، وتأكيد سلطة القانون بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة و محاربة كافة العمليات الخارجة على القانون خاصة مع الوضع الأمنى الغير مستقر طوال السنوات الماضية فى الدول المحيطة بنا.

وأضاف محافظ مطروح أن المواطن بمطروح يشعر باهتمام القيادة السياسية بالمحافظة وثقته بها لما يرى من اهتمام بتنميتها ومنها إطلاق مشروع تنمية غرب مطروح، وإقامة المشروعات القومية ومنها مدينة العلمين الجديدة وميناء النجيلة ومشروع الطاقة النووية السلمية فى الضبعة والإسكان والصحة والطرق وغيرها .

مشيرا الى أن مطروح محافظة غنية بمواردها وتحتاج إلى تضافر جميع الجهود التنفيذية والشعبية والإعلامية مع جهود الدولة فى إحداث تنمية شاملة

حيث يتم العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال مكافحة غلاء الأسعار، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات ، و بحث طلبات تقنين الملكية للمواطنين وفق القانون بإجمالى عدد طلبات تقنين( 15) ألف طلب ،وتطبيق القانون فى إزالة كافة المخالفات فى البناء والتعدى على أراضى الدولة .

كذلك العمل على حل مشاكل المواطنين من خلال الزيارات الميدانية للقرى والمراكز و لقاءات خدمة المواطنين ، والوقوف مع الحالات الإنسانية التى تحتاج إلى علاج على نفقة المحافظة ، وتوفيق أوضاع المستثمرين المتعثرين من أجل دفع عجلة الإستثمار.

حيث تم خلال الفترة الماضية حل مشاكل بعض المستثمرين وتحصيل حق الشعب ليعود بالنفع على الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

كما استعرض محافظ مطروح أهم مطالب واحتياجات المحافظة ،والتى تمس حياة المواطن بمطروح ومنها: سرعة رفع كفاءة وازدواج طريق سيوة بمسافة 306 كم ،وحل مشكلة الصرف الصحى بوادى علوش،وحل مشكلة الصرف الصحى بمساكن الكيلو4و7 بمرسى مطروح ،وحل مشكلة الصرف الزراعى بسيوة ،وإنشاء كبارى علوية على الطريق الدولى أمام مدخل مدينة الحمام وعدد(3) كبارى على السكة الحديد،وإنشاء إستاد رياضى بمدينة مرسى مطروح،وإنشاء مستشفى جامعي،و مستشفى للأطفال،ومستشفى للأورام ،مع إيجاد حل لمشكلة منفذ السلوم،وتوصيل الغاز الطبيعى إلى مدينة الحمام،وإستكمال باقى شبكات الصرف الصحى بمطروح.