video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 03:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. قصة كفاح عم صلاح 25 عاما ماسح أحذية بالغربية: ورثت المهنة ولا أعرف غيرها

الأحد، 17 فبراير 2019 03:00 ص
صور.. قصة كفاح عم صلاح 25 عاما ماسح أحذية بالغربية: ورثت المهنة ولا أعرف غيرها صلاح وجدي الهجرسي- ماسح الأحذية
الغربية - محمد طارق
إضافة تعليق

عم صلاح "ماسح الأحذية" بالغربية قضى فى هذه المهنة ما يقرب من 25 عاما، يكسب قوت يومه بجهد وتعب حتى يستطيع الإنفاق على بيته وأبنائه.

التقى "اليوم السابع"، صلاح وجدى الهجرسى، ابن قرية نهطاى التابعة لمدينة زفتى بالغربية، والذى يبلغ من العمر 50 عاما، قضى فى هذه المهنة ما يقرب من 25 عاما، يأتى كل يوم فى الصباح إلى مدينة زفتى قاطعا حوالى 10 كيلومترات ليعمل بها حتى أذان العصر ثم يعود إلى منزله وأسرته.

صلاح وجدي الهجرسي- ماسح الأحذية (1)
صلاح وجدي الهجرسي- ماسح الأحذية

وقال صلاح، عملت بمهنة ماسح الأحذية منذ عام 1993 ولا أعرف غيرها توارثتها عن أبى، وكنت أسمعه وهو ينادى على الزبائن قائلا "لمع يا بيه الجزمة بربع جنيه"، وكنت أحب أن أقلده دائما، ومنذ ذلك الوقت وأنا أمارسها فى ذلك المكان.

وأضاف، لم أشترط على زبائنى مبالغ محددة لمسح الأحذية فالجميع يعرفنى نظرا لإخلاصى فى عملى، فمنهم من يعطى القليل ومنهم من يعطى الكثير، وبعد انتهاء يومى أعاود إلى قريتى التى استأجر بها منزلا لأسرتى.

وأوضح أنه راض بعمله الذى لا يعرف غيره، ولكن المهنة أصبحت غير مربحة، نظرا لوجود ملمعات الأحذية الصينى فى جميع المحلات، فالبعض أصبح يستسهل ويلمع حذاءه داخل المنزل، مع العلم أن هذه الملمعات السريعة تتلف جلد الأحذية نظرا لوجود مواد مصبغة بداخلها.

 

صلاح وجدي الهجرسي- ماسح الأحذية (2)
صلاح وجدي الهجرسي- ماسح الأحذية 

وأشار إلى أن المهنة لا تحتاج لرأس مال كبير، لشراء الأدوات المطلوبة "صندوق خشبى وعلب دهانات مختلفة الألوان وفرشاة وفوط للتنظيف" وبعد ذلك تتم عملية تنظيف الحذاء بمسحه أول مرة بفرشاة نظيفة لإزالة الأتربة، ثم بفرشاة أخرى ثم دهانه حسب لون الحذاء، ثم حركة شد وجذب سريعا "بالفوطة" ثم تلميعه بقطعة من الأسفنج.

وأضاف أن زوجته تساعده فى تحمل تكاليف الحياة، فلا يوجد لديهم معاش ومستأجر منزل يدفع له 300 جنيه شهريا، فعند ذهابه إلى العمل فى مدينة زفتى، تقوم زوجته ببيع المناديل داخل شوارع القرية حتى يعود هو من عمله، وهذا الذى جعلهم استطاعوا تحمل تكاليف زواج بناتهم، فمساعدتها له كانت أكبر معين له بعد الله فى زواج البنات.

وطالب صلاح، بتوفير معاش له نظرا لكبر سنه وأنه أصبح غير قادر على العمل ولكنه مضطر إلى العمل يوميا حتى يستطيع توفير قوت يومه هو وزوجته وابنه ودفع إيجار المنزل.

 

 

صلاح وجدي الهجرسي- ماسح الأحذية (3)
صلاح وجدي الهجرسي- ماسح الأحذية 

 

صلاح وجدي الهجرسي- ماسح الأحذية (4)
صلاح وجدي الهجرسي- ماسح الأحذية 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. شاب يخترع حنفية موفرة للمياه بتكاليف بسيطة فى الغربية

طالبة تبتكر علاجا للسكر بالغربية وتؤكد: مشروعى هدفه القضاء على المرض نهائيا

أخبار مصر

أخبار الغربيه

أخبار المحافظات

محافظ الغربيه

ماسح الاحذيه




لا تفوتك
وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين

وزير التعليم يوضح حقيقة ما يتداول حول الزى المدرسى للمعلمين

القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

القضاء على 7 تكفيريين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بشمال سيناء

الرئيس يتحدث والعالم يستمع.. السيسى بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ: نستضيف 5ملايين لاجئ لا نزايد بهم أو عليهم وكذلك فعلنا مع الأرمن منذ 100عام.. نرفض توصيف الأقباط بـ"الأقلية".. ومصر ترسخ قيم التسامح بين أبنائها

الرئيس يتحدث والعالم يستمع.. السيسى بالجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ: نستضيف 5ملايين لاجئ لا نزايد بهم أو عليهم وكذلك فعلنا مع الأرمن منذ 100عام.. نرفض توصيف الأقباط بـ"الأقلية".. ومصر ترسخ قيم التسامح بين أبنائها

افهم الأول وبعدين قرر.. لماذا يجب تعديل الدستور؟ فيديو يكشف: بقاء السيسى يحمى الدولة من أطماع تركيا وقطر ويجهض مخطط الجماعة الإرهابية.. وبقاء أردوغان فى السلطة لـ 2029 يعنى استمرار العدوان ضد مصر (الجزء الثانى)

افهم الأول وبعدين قرر.. لماذا يجب تعديل الدستور؟ فيديو يكشف: بقاء السيسى يحمى الدولة من أطماع تركيا وقطر ويجهض مخطط الجماعة الإرهابية.. وبقاء أردوغان فى السلطة لـ 2029 يعنى استمرار العدوان ضد مصر (الجزء الثانى)

طقس غدا معتدل بالقاهرة وبحرى.. شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 10 درجات

طقس غدا معتدل بالقاهرة وبحرى.. شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 10 درجات

خطة يوفنتوس لإقناع كلوب بالموافقة على رحيل محمد صلاح

خطة يوفنتوس لإقناع كلوب بالموافقة على رحيل محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة