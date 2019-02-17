صور.. سقوط أمطار غزيرة على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد

بورسعيد - محمد فرج

شهدت، منذ قليل، مدينتا بورسعيد وبورفؤاد أمطارا غزيرة ورياحا شديدة مصحوبة بطقس بارد أدى إلى تكدس السيارات بالشوارع والميادين وغلق المحلات التجارية.

كما شهد مرفق المعديات المتجهة من وإلى مدينتى بورسعيد وبوفؤاد عدم مغادرة المرسى نظرا لسقوط الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والطقس البارد حرصا على سلامة الركاب.

ومن جهة أخرى أعلن رئيسا المدينتين حالة الطوارئ، للتدخل السريع فى حالة تلقى البلاغات لسرعة التحرك واحتواء الأزمات ورفع مياه الأمطار من على جانبى الطريق العام والأحياء، حتى يتمكن المشاة من العبور.