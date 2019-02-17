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صور.. رئيس مدينة الطود يعلن مواصلة خطط استعادة الوجه الحضارى

الأحد، 17 فبراير 2019 10:31 م
صور.. رئيس مدينة الطود يعلن مواصلة خطط استعادة الوجه الحضارى رئيس مدينة الطود يتابع مخزن أدوية الإدارة الصحية
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من دهان وتطوير النافورة بمدخل مدينة الطود وتركيب البلدورات بمدخل المدينة، وتم تركيب تمثال أثرى مصنوع من الفبر بالمدخل، مع إتمام تنفيذ الأعمال بالتوازى من رفع الكفاءة والتشجير والتقليم والنظافة والدهانات بالمدينة.

 

وأضاف رئيس مدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى مواصلة العمل فى تنفيذ خطة المركز لاستعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدينة الرئيسية والقرى بالمركز، وذلك خلال تطوير المرافق والطرق ورفع مستوى النظافة العامة وتطوير الميادين والجزر والحدائق، حيث قام على سيد صادق سكرتير عام المركز برفع كفاءات وتركيب بلدورات وإنترلوك للرصيف الجانبى بمدخل الكوبري، وأعمال التوسعة والتشجير والتجميل الدهانات بهدف اضفاء الشكل الحضارى على مدخل المدينة والقرى التابعه للمركز.

 

وأوضح العميد محمد عياد، أنه تابع مقر مخزن الأدوية والمستلزمات الطبية التابع للإدارة الصحية بالطود، والذى يقوم بالامتدادات الأدوية للوحدات الصحية بمركز الطود، كما استمع عياد لبعض توابع الإرشادات الطبية التى تقوم على أسس علمية طبية حديثة لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوافرها لإمدادات الوحدات الصحية بالطود بالأدوية والمستلزمات الأزمة والكافية.


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