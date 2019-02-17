صور.. "بنكهة سياسية ساخرة" انطلاق كرنفال نيس جنوب فرنسا

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

كعادته، انطلق الكرنفال السنوى فى نسخته 135 بمدينة "نيس" الفرنسية، بنكهة سياسية ساخرة، حيث شارك آلاف الفرنسيين والسياح الذين ملئوا شوارع مدينة نيس الفرنسة، لمشاهدة استعراضات الكرنفال السنوى، وسط إجراءات أمنية مشددة .

وجسد الكرنفال شخصيات سياسية كرتونية عملاقة، وكان من بينهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بجسد عملاق يحمل مجسم صغير للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، كما صور مجسم للرئيس الروسى فلاديمير بوتين يحمل بين ذراعيه الممثل الفرنسى جيرارد ديبارديو وكذلك شخصيات عامة .

ويقدم المهرجان الذى يجذب ملايين الزوار كل عام، مجسمات من تصميم فنانين يبرزون أعمالهم فيه .



انطلاق كرنفال نيس جنوب فرنسا



انطلاق كرنفال نيس جنوب فرنسا



انطلاق كرنفال نيس جنوب فرنسا



انطلاق كرنفال نيس جنوب فرنسا



انطلاق كرنفال نيس جنوب فرنسا



انطلاق كرنفال نيس جنوب فرنسا



انطلاق كرنفال نيس جنوب فرنسا



انطلاق كرنفال نيس جنوب فرنسا



انطلاق كرنفال نيس جنوب فرنسا



انطلاق كرنفال نيس جنوب فرنسا



انطلاق كرنفال نيس جنوب فرنسا