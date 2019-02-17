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صور.. استبعاد مدير مدرسة المشير بدوى بالإسكندرية بسبب التقصير فى العمل

الأحد، 17 فبراير 2019 02:15 م
صور.. استبعاد مدير مدرسة المشير بدوى بالإسكندرية بسبب التقصير فى العمل جانب من تفقد مدرسة نبوية موسى بالإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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أصدر مصطفى العجمى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قرارًا باستبعاد مدير مدرسة "المشير أحمد بدوى "الثانوية، بإدارة وسط التعليمية، للقصور فى أداء الواجب الوظيفى، وعدم انتظام العملية التعليمية.

 

وقام العجمى، بمتابعة العملية التعليمية بفصول ومعامل المدرسة، وإجراءات تسليم أجهزة الحاسب اللوحى لطلاب الصف الأول الثانوي.

 

وفى سياق متصل، تابع العجمى برنامج التنمية المهنية للمعلمين بالقاعة الصينية بذات المدرسة، ضمن مبادرة الدكتور عبد العزيز قنصوة تحت عنوان "معًـا لتعليم أفضل" لضمان جودة التعليم الأساسى بالمحافظة.

 

كما تابع، مدرسة "نبوية موسى الثانوية" الجديدة بنات، وأشاد بانتظام العملية التعليمية بالمدرسة،ونظافة الفصول، وتفعيل السبورات الذكية، و دمج التكنولوجيا بالتعليم .

 

ومن جهه أخرى، تابع القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية مع مديرى عموم الإدارات التعليمية، إجراءات تسلُّم المستندات الورقية من المتقدمين لشغل وظائف التعليم بنظام التعاقد المؤقت وفق إعلان الوزارة، مشددا على الالتزام التام بكافة الضوابط والشروط الواردة فى الإعلان.

 
 
جانب من تفقد مدرسه نبويه موسى (1)
جانب من تفقد مدرسة نبوية موسى (1)

جانب من تفقد مدرسه نبويه موسى (2)
جانب من تفقد مدرسة نبوية موسى (2)

جانب من تفقد مدرسه نبويه موسى (3)
جانب من تفقد مدرسة نبوية موسى (3)

جانب من تفقد مدرسه نبويه موسى (4)
جانب من تفقد مدرسة نبوية موسى (4)

جانب من تفقد مدرسه نبويه موسى (5)
جانب من تفقد مدرسة نبوية موسى (5)

جانب من تفقد مدرسه نبويه موسى (6)
جانب من تفقد مدرسة نبوية موسى (6)
 

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