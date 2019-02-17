صور.. آلاف المحتجين يخرجون فى مسيرات وسط بلجراد ضد الرئيس الصربى

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

نزل آلاف الصرب إلى شوارع بلجراد، مساء السبت، للاحتجاج ضد الرئيس ألكسندر فوسيتش الذى يتهمه المحتجون، بإسكات الإعلام والمجتمع المدنى .

ونظّمت أول تظاهرة فى 8 ديسمبر، بدعوة من المنظمات المدنية وبدعم "تحالف من أجل صربيا" المؤلف من عشرات الأحزاب المعارضة التى تنتمى إلى اليسار واليمين المتطرف.

والرئيس فوسيتش القومى المتطرف الذى بات مؤيداً لأوروبا، يرفض اتهامه بالسلطوية، وأطلق حملةً تحت اسم "مستقبل صربيا" فى مختلف أنحاء البلاد للترويج لنتائج سياساته.

وبحسب الاستطلاعات، فإن فوسيتش سيخرج منتصراً من الانتخابات. ويسيطر حزبه "الحزب التقدمى الصربي" على الساحة السياسية فى مقابل معارضة منقسمة.

وهذا الأسبوع، قام قادة من مختلف فئات المعارضة بنشر "اتفاق مع المواطنين"، أعلنوا فيه خطواتهم المقبلة، من بينها رفض المشاركة فى انتخابات طالما لا ضمانات انها ستكون حرة ونزيهة، وتقاطع المعارضة البرلمانات المحلية والبرلمان الوطنى حتى إجراء انتخابات حرة.

والعام الماضى، عبرت المفوضية الأوروبية عن قلقها على حرية الإعلام فى صربيا، مستنكرةً انتهاكات وأعمال تخويف وعنف ضد الصحفيين، لكن الرئيس فوسيتش رفض تلك الاتهامات.



آلاف المحتجين يخرجون فى مسيرات وسط بلجراد



آلاف المحتجين يخرجون فى مسيرات وسط بلجراد



آلاف المحتجين يخرجون فى مسيرات وسط بلجراد



آلاف المحتجين يخرجون فى مسيرات وسط بلجراد



آلاف المحتجين يخرجون فى مسيرات وسط بلجراد



آلاف المحتجين يخرجون فى مسيرات وسط بلجراد



آلاف المحتجين يخرجون فى مسيرات وسط بلجراد



آلاف المحتجين يخرجون فى مسيرات وسط بلجراد