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صفحة الرئيس على "فيس بوك" تبرز أهم المقتطفات من كلمته بمؤتمر ميونخ.. صور

الأحد، 17 فبراير 2019 11:15 م
صفحة الرئيس على "فيس بوك" تبرز أهم المقتطفات من كلمته بمؤتمر ميونخ.. صور جانب من كلمة الرئيس السيسى
كتب إسلام جمال
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أبرزت صفحة الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أبرز ما جاء فى كلمته التى ألقاها خلال مؤتمر ميونخ للسياسيات الأمنية، بصفته رئيساً للاتحاد الإفريقى.

مقتطفات من كلمة الرئيس السيسى
مقتطفات من كلمة الرئيس السيسى
 
وتحدث الرئيس السيسى، عن الأمن والاقتصاد بمفهومه الشامل سياسياً واقتصادياً وثقافيا ، وكذلك إيمان مصر بأهمية الحوار الدولى، مدللاً على ذلك بتدشين منتدى أسوان للأمن والتنمية المستدامة.
السيسى يتحدث عن الأمن والاقتصاد
السيسى يتحدث عن الأمن والاقتصاد

كما أشار السيسسى إلى أن عدم تسوية القضية الفلسطينة بصورة عادلة ورئيسية يمثل المصدر الرئيسى لعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط

 

السيسى يتحدث عن الحوار الدولى
السيسى يتحدث عن الحوار الدولى

كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن أولويات الاتحاد الإفريقى لعام 2019، حول دفع التكامل الإقليمى على مستوى القارة.

 
السيسى يتحدث عن تسوية القضية الفلسطينية
السيسى يتحدث عن تسوية القضية الفلسطينية

 

أولويات الاتحاد الإفريقى عام 2019
أولويات الاتحاد الإفريقى عام 2019

 


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عبد الفتاح السيسى

كلمة الرئيس السيسى

كلمة السيسى فى مؤتمر ميونخ

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