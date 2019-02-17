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صحيفة سعودية: إخماد حريق بمكة المكرمة إندلع داخل فندق دون إصابات

الأحد، 17 فبراير 2019 11:15 م
صحيفة سعودية: إخماد حريق بمكة المكرمة إندلع داخل فندق دون إصابات جانب من الحريق
كتب مصطفى عنبر
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قالت صحيفة "الوئام" السعودية، أن فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، نجحت  اليوم الأحد، فى إخماد حريق إندلع داخل فندق بمشروع جبل عمر، دون وقوع إصابات.

وأوضح الرائد نايف الشريف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة، أنه ورد بلاغ في تمام الساعة 11.41 دقيقة، اليوم الأحد، مفاده إندلاع حريق في فندق بمشروع جبل عمر، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار فى بعض المخلفات بمساحة محدودة، وتمت السيطرة على الحادث دون وقوع أى إصابات فى الأرواح، وما زالت إجراءات التحقيقات جارية فى الحادث.

 


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