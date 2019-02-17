شاهد فى دقيقة.. 5 خطوات لاستخراج رخصة قيادة للمعاقين من وحدات المرور

كتب ــ عبد الرحمن سيد

توجد العديد من الأوراق والمستندات التى يقدمها مالك السيارة لاستخراج أوراق التراخيص لذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين داخل وحدات المرور، ومنها:

-استيراد السيارة باسم المعاق

-شهادة طبية بدرجة الإعاقة على ألا تقل عن 35% ثم تعرض على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى

-أن تكون السيارة مجهزة وفقًا لتقرير القومسيون الطبى

-ألا تزيد قوة المحرك عن 4 سلندر وسعة المحرك عن 1600 سى سى

-يحظر التصرف فى السيارة المعفاة بأى من أنواع التصرفات القانونية خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها