شاهد فى دقيقة.. 5 خطوات لاستخراج رخصة قيادة لذوى الاحتياجات من المرور

توجد العديد من الأوراق والمستندات التى يقدمها مالك السيارة لاستخراج أوراق التراخيص لذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين داخل وحدات المرور، ومنها:
-استيراد السيارة باسم المعاق
-شهادة طبية بدرجة الإعاقة على ألا تقل عن 35% ثم تعرض على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى
-أن تكون السيارة مجهزة وفقًا لتقرير القومسيون الطبى
-ألا تزيد قوة المحرك عن 4 سلندر وسعة المحرك عن 1600 سى سى
-يحظر التصرف فى السيارة المعفاة بأى من أنواع التصرفات القانونية خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها
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بواسطة:
حاتم
وليه 1600سي سي بس ؟
وايه المانع ان المعاق يشترى العربية اللى هو عايزها ان شاالله تكون 50000 سي سي؟؟؟؟؟؟