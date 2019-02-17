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شاهد فى دقيقة.. 5 خطوات لاستخراج رخصة قيادة لذوى الاحتياجات من المرور

الأحد، 17 فبراير 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. 5 خطوات لاستخراج رخصة قيادة لذوى الاحتياجات من المرور إجراءات استخراج رخص قيادة - صورة أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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توجد العديد من الأوراق والمستندات التى يقدمها مالك السيارة لاستخراج أوراق التراخيص لذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين داخل وحدات المرور، ومنها:

-استيراد السيارة باسم المعاق

-شهادة طبية بدرجة الإعاقة على ألا تقل عن 35% ثم تعرض على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى

-أن تكون السيارة مجهزة وفقًا لتقرير القومسيون الطبى

-ألا تزيد قوة المحرك عن 4 سلندر وسعة المحرك عن 1600 سى سى

-يحظر التصرف فى السيارة المعفاة بأى من أنواع التصرفات القانونية خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حاتم

وليه 1600سي سي بس ؟

وايه المانع ان المعاق يشترى العربية اللى هو عايزها ان شاالله تكون 50000 سي سي؟؟؟؟؟؟

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