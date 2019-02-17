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شاهد البروفة النهائية لعروض افتتاح بطولة البحر المتوسط ببورسعيد

الأحد، 17 فبراير 2019 10:42 م
شاهد البروفة النهائية لعروض افتتاح بطولة البحر المتوسط ببورسعيد بطولة دورة حوض البحر المتوسط لكرة اليد ببورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح
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شهدت صالة المدينة الرياضية ببورسعيد البروفة النهائية لحفل افتتاح بطولة البحر الأبيض المتوسط لشباب كرة اليد المقرر إقامته غدًا الإثنين فى الخامسة مساءً.
 
ويشمل الحفل على عدد من العروض الفنية والتعبيرية والشعبية تحت إشراف المخرج عمرو عجمى، بمشاركة فرق من الإسكندرية بقيادة منال أبو أمين مدرب فنى تعبيرى مركز شباب سموحة، ودكتور شريف جندى وماجدة حافظ، ومحمد رشاد ولطفى إبراهيم مدربا الفن التعبيرى من الإسماعيلية وشريف مبارك مشرف إدارة الطلائع وعبده المر وجانيت زهوى، ومدير إدارة الطلائع عزة عبد المنعم.
 
وحرصت القيادات الشبابية على حضور البروفات النهائية برئاسة الدكتور على أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، وعبد الفتاح حافظ وحسام أبو المكارم الوكيلين.
 
وتنطلق بمحافظة بورسعيد غدًأ الإثنين، منافسات بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين تحت 17 سنة، والتى يشارك فيها 12 فريق، تم تقسيمها إلي مجموعتين المجموعة الأولي بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بمدينة بورسعيد والمجموعة الثانية بصالة كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد.
 
وتبدأ المباريات فى التاسعة من صباح اليوم بصالتى بورسعيد وبورفؤاد، على أن تقام مراسل افتتاح البطولة فى الخامسة مساء اليوم بصالة المدينة الرياضية بمدينة بورسعيد، يعقبها مباراة المنتخب المصرى.
 
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بطولة دورة حوض البحر المتوسط لكرة اليد ببورسعيد (1)
بطولة دورة حوض البحر المتوسط لكرة اليد ببورسعيد

بطولة دورة حوض البحر المتوسط لكرة اليد ببورسعيد (2)
بطولة دورة حوض البحر المتوسط لكرة اليد ببورسعيد

بطولة دورة حوض البحر المتوسط لكرة اليد ببورسعيد (3)
بطولة دورة حوض البحر المتوسط لكرة اليد ببورسعيد 

 


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