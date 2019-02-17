video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام أسيوط يفتتح البرنامج التدريبى لرؤساء القرى ونواب رؤساء المراكز

الأحد، 17 فبراير 2019 12:41 م
سكرتير عام أسيوط يفتتح البرنامج التدريبى لرؤساء القرى ونواب رؤساء المراكز البرنامج التدريبى لرؤساء القرى والمن بأسيوط
أسيوط - هيثم البدرى
إضافة تعليق

افتتح المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، نائبًا عن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، فعاليات البرنامج التدريبى الذى تنظمه وحدة اللامركزية التابعة لديوان عام المحافظة فى الفترة من 16 فبراير وحتى 7 مارس 2019 لتنمية المهارات الإدارية لجميع رؤساء الوحدات القروية ونواب ومساعدى رؤساء المراكز والأحياء بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى.. وذلك بحضور المقدم محمود صبحى نائب المستشار العسكرى للمحافظة وفتحى عامر مدير وحدة اللامركزية بالديوان العام.

وأشار السكرتير العام إلى اهتمام الوزير المحافظ بتدريب جميع العاملين بالوحدات المحلية وإكسابهم المفاهيم الحديثة فى القيادة الإدارية ومهارات الاتصال الفعال وحل المشكلات واتخاذ القرارات والتعامل بإيجابية مع كافة التحديات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لافتا إلى وضع خطة لدعم ومساندة الكوادر الشابة من خلال إتاحة وتوفير أكبر قدر لهم من الخبرات التخصصية فى مختلف مجالات العمل التنفيذى من أجل مساعدتهم للقيام بمهام عملهم بالشكل المطلوب لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع مشددًا على جميع الحاضرين بالالتزام بالحضور للاستفادة بالكم الهائل من المعلومات والخبرات التى يتيحها هذا البرنامج التدريبي.

ونقل النجار مجموعة من توصيات محافظ أسيوط للمتدربين لوضعها فى الاعتبار أثناء تأدية عملهم ومنها ضرورة اختراق المشكلات ومعرفة أسبابها الحقيقة ومعالجتها بالأسلوب الأمثل من خلال التعاون مع جميع المرؤوسين والتنسيق مع كافة المختصين والمعنيين فى مختلف الجهات من أجل الوصول للحلول الجذرية لها بالإضافة إلى ضرورة التواصل والالتحام المباشر مع المواطنين عن طريق النزول الدائم للشارع وزيادة العمل الميدانى للوقوف والتعرف على المشكلات من أرض الواقع ولتحقيق التواجد السريع فى المواقع التى تشهد أحداث طارئة مما يسهم فى سرعة احتواء تلك الأحداث والتخفيف من آثارها السلبية على المواطنين.

يذكر أن البرنامج التدريبى والذى يعقد بديوان عام المحافظة لمدة 3 أسابيع على مجموعتين يتضمن تدريب المستهدفين وتعريفهم بدور أجهزة المحافظة فى إدارة الأزمات والكوارث ومهام الوحدات المستحدثة ومنها وحدة المتغيرات المكانية ووحدة تكافؤ الفرص ووحدة حقوق الإنسان وأسس ومعاير التنسيق الحضارى والمبانى ذات الطابع المميز وسيتم خلال التدريب تطبيق إدارة كارثة داخلية (سوء الأحوال الجوية) من خلال مجموعات عمل ومعرفة دور كل قطاع فى الأزمة فضلا عن تعريفهم بعدة قوانين ولائحتها التنفيذية ومنها قانون البناء 119 لسنة 2008 وقانون 453 لسنة 1954 لرخص المحال التجارية والصناعية وقانون 182 لسنة 2018 للمناقصات والمزايدات وقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 وقانون 144 لسنة 2017 الخاص بأملاك الدولة وقانون الخدمة اشمدنية 81 لسنة 2016 وقانون البيئة وطرق رصد المخالفات البيئية وكيفية كتابة التقارير بالإضافة إلى تدريبهم على مهارات الإتصال والتواصل وترشيد الانفاق على السيارات الحكومية وكيفية التعامل مع البلاغات والدورة المالية بالوحدات المحلية ومتطلبات السكرتارية التنفيذية بالوحدات المحلية ودور الإدارة المحلية فى السياحة المستدامة من أجل التنمية علاوة على إجراءات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه.

 

افتتاح البرنامج التدريبي لرؤساء القرى ونواب ومساعدي رؤساء المراكز (1)
افتتاح البرنامج التدريبي لرؤساء القرى ونواب ومساعدي رؤساء المراكز

 

افتتاح البرنامج التدريبي لرؤساء القرى ونواب ومساعدي رؤساء المراكز (2)
افتتاح البرنامج التدريبي لرؤساء القرى ونواب ومساعدي رؤساء المراكز

 

افتتاح البرنامج التدريبي لرؤساء القرى ونواب ومساعدي رؤساء المراكز (3)
افتتاح البرنامج التدريبي لرؤساء القرى ونواب ومساعدي رؤساء المراكز

 

افتتاح البرنامج التدريبي لرؤساء القرى ونواب ومساعدي رؤساء المراكز (5)
افتتاح البرنامج التدريبي لرؤساء القرى ونواب ومساعدي رؤساء المراكز

 

افتتاح البرنامج التدريبي لرؤساء القرى ونواب ومساعدي رؤساء المراكز (6)
افتتاح البرنامج التدريبي لرؤساء القرى ونواب ومساعدي رؤساء المراكز

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ أسيوط: رصد 13 حالة جديدة والعثور على طفل رضيع مجهول الهوية تنفيذا لمبادرة حياة كريمة (صور)

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

سكرتير عام محافظ اسيوط

البرنامج التدريبى لرؤساء القرى




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة