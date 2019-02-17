سفر وعودة 1092 مصريا وليبيا و 180 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1092 مصريا وليبيا و 180 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 850 إلى الجانب الليبى، بينهم 203 مصريين و647 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 242 بينهم 221 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 21 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 88 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 163 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.