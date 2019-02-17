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زوارق الاحتلال تطلق النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة

الأحد، 17 فبراير 2019 09:57 ص
زوارق الاحتلال تطلق النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة البحرية الإسرائيلية ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، النار صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين فى بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان أن الزوارق فتحت نيران رشاشاتها صوب المراكب فى المناطق المسموح الصيد بها، ما اضطر الصيادين للعودة للشواطئ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ويعانى قطاع الصيد البحرى فى قطاع غزة من مشاكل عدة سببتها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، أبرزها الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة والتى تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين، إذ تفرض بالقوة الحدود غير الثابتة؛ فتتراجع عن المساحات التى سمحت بها؛ إذ تسمح بالصيد أحيانا إلى 3 أميال بحرية، ثم تسمح فى أحيان آخرى بوصول الصيادين إلى مسافة 6 أميال بحرية فقط، ثم تعود إلى 3 أميال بحرية؛ فلا تثبت على حال من الأحوال.

وأدى الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب فى توقف عدد من المراكب عن العمل.

 


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