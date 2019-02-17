زعيم المعارضة الفنزويلى: استقطابنا أكثر من 600 ألف متطوع لنقل المساعدات

كاراكاس(أ ش أ)

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلى خوان جوايدو أنه استطاع استقطاب أكثر من 600 ألف متطوع لنقل مساعدات إنسانية إلى داخل البلاد يوم السبت المقبل.

ودعا جوايدو ـ حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الأحد، إلى خروج تظاهرات حاشدة لإقناع الجيش بالسماح لهذه المساعدات بالدخول للمدن الفنزويلية، مضيفا أن حركة المتطوعين لن تقتصر فقط عند المناطق الحدودية.

يذكر أن طائرة عسكرية أمريكية محملة بكميات من المساعدات الإنسانية وصلت الليلة الماضية إلى مطار مدينة كوكوتا الكولومبية الواقعة على الحدود مع فنزويلا.

ومن المنتظر وصول مساعدات أمريكية آخرى إلى فنزويلا فى وقت لاحق على متن طائرات نقل عسكرية من طراز "سى – 17 " تنطلق من إحدى القواعد العسكرية بولاية فلوريدا الأمريكية وتهبط على الحدود الكولومبية ـ الفنزويلية.