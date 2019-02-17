روسيا: سننظر فى اتخاذ تدابير للرد على العقوبات الأمريكية المحتملة

أ ش أ

أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستنظر في اتخاذ تدابير للرد على العقوبات الأمريكية الجديدة حال إقرارها، وذلك وفقا لنمط تلك العقوبات.

وأعرب أوشاكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد، عن اعتقاده بأنه لا تبدو في الأفق أية علامات على علاقات أفضل بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال أوشاكوف: "في رأيي، الأمور سيئة بما يكفي ولا يمكن توقع أفق (لعلاقات أفضل). دعونا نرى كيف ستكون تلك العقوبات ونقرر كيف سنرد".

وقدّم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يشمل فرض عقوبات على قطاعي المصارف والطاقة في روسيا، وكذلك الدين العام الروسي، ومؤسسات أخرى.