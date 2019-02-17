video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 10:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: سننظر فى اتخاذ تدابير للرد على العقوبات الأمريكية المحتملة

الأحد، 17 فبراير 2019 10:07 م
روسيا: سننظر فى اتخاذ تدابير للرد على العقوبات الأمريكية المحتملة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستنظر في اتخاذ تدابير للرد على العقوبات الأمريكية الجديدة حال إقرارها، وذلك وفقا لنمط تلك العقوبات.

 

وأعرب أوشاكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد، عن اعتقاده بأنه لا تبدو في الأفق أية علامات على علاقات أفضل بين الولايات المتحدة وروسيا.

 

وقال أوشاكوف: "في رأيي، الأمور سيئة بما يكفي ولا يمكن توقع أفق (لعلاقات أفضل). دعونا نرى كيف ستكون تلك العقوبات ونقرر كيف سنرد".

 

وقدّم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يشمل فرض عقوبات على قطاعي المصارف والطاقة في روسيا، وكذلك الدين العام الروسي، ومؤسسات أخرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

خارجية روسيا: الجماعات الإرهابية فى سوريا ستظل هدفا محتملا للضربات الجوية

روسيا تعتزم إطلاق رحلات فضائية لاستخراج الثروات الباطنية من القمر

بعد 3 أعوام مفاوضات.. مميش فى روسيا لإنهاء عقود المنطقة الصناعية بمحور القناة

لافروف: روسيا مستعدة للتفاوض لتمديد معاهدة القوى النووية المتوسطة

فيديو.. بوتين ورئيس بيلا روسيا يلعبان الهوكى

امريكا

روسيا

عقوبات

بوتين




لا تفوتك
التضامن: لأول مرة مستشفى عائم بالصعيد يستهدف مليون سيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

التضامن: لأول مرة مستشفى عائم بالصعيد يستهدف مليون سيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

"السكة الحديد" تحدد الجدول الزمنى لتنفيذ خط العين السخنة - العلمين.. تعرف عليه

"السكة الحديد" تحدد الجدول الزمنى لتنفيذ خط العين السخنة - العلمين.. تعرف عليه

خبراء الاقتصاد: لقاءات السيسى بالشركات العالمية خطوات مهمة على طريق النهوض بالاقتصاد المصرى.. شريف سامى: الرئيس يحرص على التواصل مع كبريات الشركات وصناديق الاستثمار ويتعرف بنفسه على عوامل جذب رجال الأعمال لمصر

خبراء الاقتصاد: لقاءات السيسى بالشركات العالمية خطوات مهمة على طريق النهوض بالاقتصاد المصرى.. شريف سامى: الرئيس يحرص على التواصل مع كبريات الشركات وصناديق الاستثمار ويتعرف بنفسه على عوامل جذب رجال الأعمال لمصر

"لوازم الستات" تكلف الدولة 250.5 مليون دولار فى 9 أشهر.. المكياج والعطور واللانجيرى أبرز السلع.. 7.1 مليون دولار لـ"حمالات الصدر".. البدل والفساتين فى المقدمة بـ136 مليون.. و23 مليون دولار للشامبو وصبغات الشعر

"لوازم الستات" تكلف الدولة 250.5 مليون دولار فى 9 أشهر.. المكياج والعطور واللانجيرى أبرز السلع.. 7.1 مليون دولار لـ"حمالات الصدر".. البدل والفساتين فى المقدمة بـ136 مليون.. و23 مليون دولار للشامبو وصبغات الشعر

شيرين سيف النصر تكشف لـ"اليوم السابع" حقيقة صور زواجها على السوشيال ميديا

شيرين سيف النصر تكشف لـ"اليوم السابع" حقيقة صور زواجها على السوشيال ميديا

وفاة أقدم سجين بمصر بعد خروجه من السجن بشهرين إثر إصابته بأزمة قلبية

وفاة أقدم سجين بمصر بعد خروجه من السجن بشهرين إثر إصابته بأزمة قلبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة