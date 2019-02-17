رواد مواقع التواصل يطلقون تصويتًا إلكترونيًا لتأييد التعديلات الدستورية

كتب أحمد عرفة

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تصويتًا إلكترونيًا حول التعديلات الدستورية، داعيين الشعب المصرى بتوزيع هذا البيان والتوقيع عليه.

وتضمن بيان التصويت بتأييد التعديلات الدستورية، أحزابًا سياسية، وائتلافات ونوابًا بالبرلمان، وشخصيات سياسية، ولجانًا نقابية.

وقال رواد مواقع التواصل فى البيان: الموقعون على هذا البيان من أحزاب وشخصيات عامة ومؤسسات مدنية يعلنون تأيديهم للتعديلات الدستورية، وموافقتهم على للتعديلات المقترحة، والتي تجرى حاليًا بالبرلمان المصرى، ويدعون الشعب المصرى بجميع فئاته بتوزيع ذلك البيان والتوقيع عليه، وذلك فى استفتاء شعبى مباشر.

وتضمن البيان:

لماذا نوافق على تعديل الدستور؟

يرى المواطنون المصريون الموقعون على هذا البيان أن جوهر عملية تعديل الدستور المطروحة والهدف النهائى منها:-

- تمكين المرأة وزيادة تمثيلها فى مجلس النواب بما لا يقل عن ربع المقاعد.

- تمثيل الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين المقيميين بالخارج تمثيلا ملائمًا.

- يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً للحفاظ على مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

لذلك كله يؤيد الموقعون على هذا البيان التعديلات المقترحة ويرونها إصلاحًا للدستور والقانون.

القاهرة فى ١6 فبراير 2019

الموقعون:

الأحزاب:

1- حزب الوفد

2- حزب مستقبل وطن

3- حزب حماة وطن

4- حزب الشعب الجمهورى

5- حزب الحركة الوطنية

6-الحزب الدستوري الاجتماعي الحر

7-حزب حقوق الانسان و المواطنه

8-حزب شباب مصر

9-حزب العربي للعدل و المساواه

10-حزب صوت مصر

11-حزب مصر العربى الاشتراكى

12-حزب البداية

13-حزب الأحرار الاشتراكيين

14-حزب نهضة مصر

15-حزب النصر

16-حزب الغد المصرى الجديد

17-حزب مصر المستقبل

18-حزب الوفاق القومى

19-حزب السلام الاجتماعى

20-حزب الإرادة

21-حزب رواد المستقبل

22-حزب الانتماء المصرى

23-حزب الحركة الوطنية

24-حزب مصر بلدى

25-حزب الجيل الديمقراطى

26-حزب مصر الثورة

27-حزب المستقلين الجدد

28-حزب الاتحاد الديمقراطى

29-حزب الريادة

30-حزب حراس الثورة

31-حزب الشعب الديمقراطى

32-حزب العدالة الاجتماعية

33-حزب الأمة

34-حزب مصر 2000

35حزب الخضر المصرى

36-حزب الأحرار الدستوريين

37-حزب الثورة

38-حزب الغد

39-حزب المواجهة

اللجان والنقابات المهنية والعمالية:

1:النقابة العامة للغزل والنسيج

2:النقابة العامة للكيماويات

3-نقابة المهن التعليمية

4-نقابة التمريض الفرعية بأسوان

5-نقابة النيل للأدوية

6-النقابة العامة لعمال التجارة

7:اللجنة النقابية ببنك التنمية والاتمان

8:النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام

9:النقابة العامة لعمال النقل البري بالبحيرة

10:اللجنة النقابية للعاملين بمناطق قطاع الجيزة

11:اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الدقهلية الأزهرية

12:اللجنة النقابية للعاملين بالصحة بمحافظة الدقهلية

13:اللجنة النقابية والعاملين بفندق مريديان بيراميدز

14:اللجنة النقابية للأعلام الإلكترونى

15:اللجنة النقابية للعاملين بالبترول

16-اللجنة النقابية لشركة راكاتا للورق

17-اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة الأهرام

18-اللجنة النقابية لشركة النقل والهندسة

19-اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة دار الهلال

20-اللجنة النقابية بمؤسسة دار المعارف ومجلة اكتوبر

21-اللجنة النقابية للعاملين بالإذاعة

22-اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة روزاليوسف

23-اللجنة النقابية بأكاديمية الفنون

24-اللجنة النقابية للعاملين بوكالة انباء الشرق الاوسط

25-اللجنة النقابية للعاملين بالتليفزيون بالهيئة الوطنية للاعلام

26-اللجنة النقابية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية

27-اللجنة النقابية للعاملين بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية

28-اللجنة النقابية بشركة مصر للزيوت والصابون

29-اللجنة النقابية لشركة إنتاج الكهرباء بطلخا

30-اللجنة النقابية للنقل البرى ببلقاس محافظة الدقهلية

31-اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد

32-اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة المصرية العامة للكتاب

33-اللجنة النقابية للعاملين بأثار الوجه البحري وسيناء

34-اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة دار الشعب

35-اللجنة النقابية لشركة نقل الكهرباء بطلخا

36-اللجنة النقابية للعاملين بدار أخبار اليوم

37-اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام وزارة الثقافة

38-اللجنة النقابية بشركة مصر لصناعة الزيوت

39-اللجنة النقابيه لشركة النصر لصناعه الكوك

40-اللجنة النقابية لشركة نوفارتس للأدوية

41-اللجنة النقابية لشركة كيما أسوان

42-اللجنة النقابية لشركة النصر للأسمدة

43-اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المالية والصناعات المصرية بكفر الزيات

44-اللجنة النقابية للعاملين بالمركز الرئيسى وقطاع كهرباء اسوان

45-اللجنة النقابية للعاملين بمصانع سكر امبو

46-اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة العامة لرى أسوان

47-اللجنة النقابية للعاملين بنقل الطاقة فى أسوان

48-اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياة الشرب و الصرف الصحي بأسوان

49-اللجنة النقابية للعاملين بفندق سوفتيل ليجند أولد كتراكت أسوان

50-اللجنة النقابية للعاملين بمصانع سكر أدفو

51-اللجنة النقابية لشركة البويات والصناعات الكيماوية

52-اللجنة النقابية لشركة إسكندرية للأدوية

53-اللجنة النقابية بشركة القاهرة للأدوية

54-اللجنة النقابية لشركة النصر للكيماويات الدوائية

55-اللجنة النقابية لشركة العبوات والمستلزمات الطبية

56-اللجنة النقابية لشركة سيد للأدوية

57-اللجنة النقابية بشركة العربية للأدوية

58-اللجنة النقابية بشركة الدلتا للأسمنت

59-اللجنة النقابية بشركة ممفيش للأدوية

60-اللجنة النقابية بشركة النصر لصناعة الكاوتشوك

61-اللجنة النقابية بشركة سيمو للورق

62-اللجنة النقابية للعاملين بشركة صوت القاهرة

63-اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الأسبوع

64-اللجنة النقابية للعاملين بالهندسة الإذاعية

65-اللجنة النقابية للعاملين بمؤسسة دار التحرير

66-اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

67-اللجنة النقابية بشركة مضارب الدقهلية

68-اللجنة النقابية بالنقل البري بالمنصورة

69-اللجنة النقابية للنقل البري بطلخا

70-اللجنة النقابية لعمال النقل البري بطنطا

71-اللجان النقابية بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء

72-اللجنة النقابية للعاملين بالسكة الحديد رقم 12 بطنطا

73-اللجنة النقابية بشركة مياة الشرب بالقاهرة

74-اللجنة النقابية للعاملين بالتربية والتعليم

75-اللجنة النقابية للمهن الاجتماعية بالغربية

76-اللجنة النقابية للعاملين بالمركز الرئيسي و قطاع كهرباء طنطا

77- اللجنة النقابية للعاملين بالسكة الحديد رقم 13 بطنطا

78-الجمعية المصرية لرجال الصناعة و شركاتها العشرون

79-الجمعية الوطنية المصرية لتنمية حقوق الانسان

80-جمعية احباب المصطفي بشبين القناطر

81-جمعية الهادي البشير للتنمية الاجتماعية

82-جمعية مشورة للتوعية و التنمية

83-الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

84-الاتحاد الاقليمي للجمعيات و المؤسسات الاهلية بالقاهرة

85-الاتحاد المحلي لنقابات عمال الدقهلية

86-العاملون بالجهاز الإدارى بالدولة

87-مدارس نور البيان الخاصة

الموقعون فى الاستبيان:

1.أحمد زيدان

2.إيهاب الطماوى

3.جون طلعت

4.عمرو وطني

5.حاتم باشات

6.حسّين ابو جاد

7.تامر الشهاوي

8.ابراهيم حجازي

9.شريف الورداني

10.ثروت بخيت

11.محمد الفولى

12.يسري الأسيوطى

13.على الدمرداش

14.عيد هيكل

15.محمد مسعود

16.أحمد على إبراهيم

17.مرجان

18.محمد أبو حامد

19.نبيل بولس

20.سعيد شبايك

21.خالد عبد العزيز

22.إسماعيل نصر الدين

23.حمدى عبد الوهاب

24.عمرو الأشقر

25.عبد الفتاح محمد

26.إبراهيم عبد الوهاب

27.عمر الغنيمى

28.طارق السيد

29.حسني حافظ

30.سمير البطيخى

31.سامى رمضان

32.كمال أحمد

33.أشرف رشاد عثمان

34.محمد الكوراني

35.حسن خير الله

36.مصطفي الطلخاوى

37.رزق راغب

38.محافظة بورسعيد

39.محمود حسّين

40.سليمان وهدان

41.اشرف عمارة

42.عصام منسي

43.أحمد شعيب

44.عبد الفتاح عبد الله

45.أحمد البعلي

46.أحمد بدوي

47.أحمد أبو زيد

48.محمد الفيومي

49.سيد حمّاد

50.عبد السلام الخضراوي

51.حسن عمر حسنين

52.رضوان الزياتي

53.محمد مدينة

54.حسين عشماوي

55.عاطف ناصر

56.عبد العزيز الصفتي

57.حسن السيد

58.لطفي شحاتة

59.هاني أباظة

60.سعيد العبودي

61.فايز ابو خضرة

62.عبير تقبية

63.طلعت السويدي

64.نوسيلة أبو العمرو

65.فؤاد أباظة

66.رائف تمراز

67.صلاح منصور

68.محمد حلمى

69.ايناس عبد الحليم

70.إلهامي العجينة

71.فؤاد بدرواي

72.اسامة ابو المجد

73.مكرم رضوان

74.فوزي الشرباصي

75.علي عساسة

76.آمال طرابية

77.أسامة راضي

78.فوزي فتي

79.هشام الحصري

80.اسامة العبد

81.بدير عبد العزيز

82.شكري الجندي

83.سيد أحمد

84.فوزي فتي

85.هشام الحصري

86.اسامة العبد

87.بدير عبد العزيز

88.شكري الجندي

89.سيد أحمد

90.محمد إسماعيل جاب الله

91.إبراهيم القصاص

92.ايمن عبد الله

93.خالد هلالي

94.سيد أحمد عيسي

95.عمرو بدير

96.محمد الشهاوي

97.فتحي الشرقاوي

98.جلال عوارة

99.سعيد طعيمة

100.عبد المنعم العليمي

101.سمير الخولي

102.عبد المنعم شهاب

103.على عز

104.صلاح الحصاوى

105.أحمد حمادة القسط

106.محمود شحاتة

107.نعمت قمر

108.حامد جهجه

109.محمد الشوري

110.محمد زايد

111.سلامة الجوهري

112.سلامة أبو زيد

113.فتحي ندا

114.ماجد أبو الخير

115.أحمد مدين

116.عصمت زايد

117.مليجي فتوح

118.هشام عبد الواحد

119.فخري طايل

120.فايز بركات

121.محمود محيي الدين

122.محمود بسيوني

123.معتز الشاذلي

124.أسامة شرشر

125.سناء برعش

126.عصام الفقي

127.بلال النحال

128.عصام القاضي

129.عماد فؤاد

130.محمد سعد تمراز

131.محمود هيبة

132.محمد عبد الله زين

133.محمود رشاد

134.محمد عباسي

135.خالد أبو خطيب

136.محمد الدالي

137.محمد عمارة

138.أحمد سليمان خليل

139.أشرف رحيم

140.عمر حمروش

141.منتصر رياض

142.صبحي الدالي

143.محمد صلاح أبو هميلة

144.نافع هيكل

145.علاء عابد

146.عبد الوهاب خليل

147.قاسم فرج

148.شادية ثابت

149.محمود الصعيدي

150.علاء ناجي

151.ياسر سلومة

152.كامل محمود

153.محمد عبد التواب

154.محسن أحمد

155.منجود الهواري

156.علاء العمدة

157.عصام خلاف

158.على بدر

159.على أبو دولة

160.جمال هندي

161.سيد أبو بريدعة

162.حسن العمدة

163.أشرف جمال

164.شادي أبو العلا

165.علي الكيال

166.توحيد تامر

167.ايهاب عبد العظيم

168.حسين غيتة

169.أحمد إمبابي معتذر

170.عادل بدوي

171.حمادة علي

172.أحمد شمردن

173.محمود يحي

174.أشرف شوقي

175.مجدى سعداوي

176.عمرو غلاب

177.أحمد البرديسي

178.عبد الكريم زكريا

179.ممتاز دسوقي

180.أحمد نشأت منصور

181.ممدوح مقلد

182.زكريا حسان

183.نور عبد الرزاق

184.رشدي همام

185.محمد اسماعيل الجبالي

186.عادل الشريف

187.هشام الشطوري

188.صبري داوود

189.فتحي الشرقاوي

190.جمال عبد العال

191.عصام بركات

192.محمد العقاد

193.محمد ياسين

194.أحمد فرشوطي

195.عبد الرازق الزنط

196.صلاح عفيفي

197.شرعي صالح

198.عامر الحناوي

199.أحمد درويش

200.حسن خليل

201.مني شاكر

202.ياسين عبد الصبور

203.تامر عبد القادر

204.رحمي بدير

205.جازي سعد

206.محمد وهب الله

207.سماح سعد

208.شيرين القشاش

209.عبد الهادي القصبي

210.عزت المحلاوي

211.ميرفت الكسان

212.سامح حبيب

213.رشا عبد الفتاح

214.هالة ابو السعد

215.مني عبد العاطي

216.سعد الجمال

217.محمد العرابي

218.ألفت كامل

219.مى البطران

220.مصطفي بكري

221.عبد الناصر أمين

222.غادة عجمي

223.علاء السبيعي

224.مجدى ملك

225.شريف فخرى

226.يحي كدواني

227.أمنة نصير

228.إليزابيث شاكر

229.حمدى سعد

230.ابتسام ابو رحاب

231.السيد الشريف

232.عبلة الهواري

233.جبالى المراغي

234.ماجد طوبيا

235.اشرف رشاد الشريف

236.يوسف عبد الدايم

237.محمد عبد المقصود

238.محمد على يوسف

239.مجدى مرشد

240.فائقة فهيم

241.زينب على سالم

242.محمد الزيني

243.ايفيلن متى

244.سعاد المصرى

245.سامى هاشم

246.نانسي نصير

247.سلامة الرقيعي

248.احمد السجيني

249.مى محمود

250.سوزي ناشد

251.هشام عمارة

252.يحيي عيساوي

253.أمل زكريا

254.نجوى خلف

255.احمد رسلان

256.خالد حنفي

257.اشرف العربي

258.عمرو صدقي

259.حسن بسيوني

260.يوسف القعيد

261.بهاء ابو شقة

262.رانيا علواني

263.شيرين فراج

264.رشا احمد اسماعيل

265.لميس جابر

266.أحمد خليل

267.أحمد الشريف

268.حمدى بخيت

269.كريم سالم

270.نوسيلة أبو العمرو

271.خالد عبد المولي

272.غادة صقر

273.نبيل ابو باشا

274.محمد عبده

275.محمد بدراوي

276.عبد الحميد الشيخ

277.احمد رفعت

278.فايز بركات

279.نبيل شاهين

280.سامى المشد

281.نجوى خلف

282.احمد رسلان

283.خالد حنفي

284.اشرف العربي

285.عمرو صدقي

286.حسن بسيوني

287.يوسف القعيد

288.بهاء ابو شقة

289.رانيا علواني

290.شيرين فراج

291.رشا احمد اسماعيل

292.حمدى بخيت

293.كريم سالم

294.أحمد خليل

295.أحمد الشريف

296.نوسيلة أبو العمرو

297.خالد عبد المولي

298.الهامى عجينة يطالب

299.غادة صقر

300.نبيل ابو باشا

301.محمد عبده

302.عبد الحميد الشيخ

303.احمد رفعت

304.فايز بركات

305.نبيل شاهين

306.سامى المشد

307.محمود محيى الدين

308.عصام الصافي

309.نشوي الديب

310.رياض عبد الستار

311.محمد الغول

312.شادية خضير

313.سيلڤيا نبيل

314.طارق الخولي

315.محمد سليم

316.محمد مصطفي السلاب

317.سامر التلاوي

318.ليلي ابو اسماعيل

319.عماد جاد

320.نهي الحميلي

321.سارة عثمان

322.حسين أبو دومة

323.سحر صدقي

324.سحر طلعت مصطفي

325.رضا نصيف

326.عمرو ابو اليزيد

327.محمد عمارة

328.خالد عبد العزيز شعبان