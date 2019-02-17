رئيس هيئة نظافة القاهرة يعترف بنقص الإمكانيات وعجز العمالة.. اعرف التفاصيل

قال اللواء محسن محمد رئيس هيئة نظافة القاهرة، إن هناك خطة عمل موضوعة للهيئة لكن لم يتم تنفيذها بسبب نقص العمالة، مشيرًا إلى أن عجز العمالة بالهيئة يصل إلى 75%، إذ لا توجد تعاقدات بمكافأة شاملة متابعا: "واضطرنى ذلك إلى التعاقد مع موردين عمال، وعلق رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى"، قائلا: "كدا مفيش منظومة أنا لو منك أقدم استقالة لأن اللى قلته إقرارمنك إن مفيش منظومة للنظافة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لمناقشة طلب احاطة حول مشكلة القمامة.

وقال السجينى، إن رئيس نظافة القاهرة مظلوم بسبب ما لديه من إمكانيات وموارد غير كافية للقيام بمنظومة النظافة وما يحدث بعيدا جدا عن الواقع كما أن المنظومة على الورق فقط باعتراف اللواء محسن، متابعًا :"يا اخوانا يا مصريين ويا حكومة لجنة الإدارة المحلية انتهت إلى رؤية للمنظومة واحد توصياتها كانت انشاء الشركة القابضة للقمامة، أين اجتماعات هيكلة هيئتى نظافة القاهرة والجيزة التى أوصت بها اللجنة وتأخرت فيما يقرب للعام؟".

بدوره طالب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بعقد اجتماع عاجل مع وزير التنمية المحلية وممثلى الحكومة لتوصل لحلول سريعة لمنظومة القمامة.

واقترح النائب حسن بسيونى بتقديم استجواب بسبب فشل المنظومة وما يحدث فى هيئة نظافة القاهرة،مطالبا بنشر ثقافة النظافة من خلال المنظومة التعليمية ووسائل الإعلام.