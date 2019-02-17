رئيس منطقة اﻹسكندرية الأزهرية يؤكد ضرورة تسجيل شهادات طلاب الثانوية إلكترونيا

اجتمع الدكتور أحمد مصطفى عبدالحميد رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، ومحمد مصطفى المصرى الوكيل الثقافى للمنطقة، مع مديرى المراحل والإدارات التعليمية وموجهى العموم؛ وذلك بديوان المنطقة، للتأكيد على الانتهاء من تسجيل استمارات طلاب الشهادة الثانوية الكترونيًا، وفى حالة عجز الطالب عن التسجيل يقوم معلم الحاسب الآلى بالمعهد بمساعدته فى التسجيل.

وأكد عبد الحميد، على ضرورة تحليل نتائج الفصل الدراسى الأول، ووضع خطط تحسين للطلاب بطئ التعلم ومتابعتهم من مديرى الإدارات التعليمية والموجهين وشيخ المعهد ومشرف المادة، والتأكيد على تحفيز الطلاب للحضور بالمعاهد من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة، وتفعيل دور الأخصائى الاجتماعى، والمكتبة استعدادً لمشروع تحدى القراءة العربي.

كما تم التأكيد على المتابعة الجيدة للعملية التعليمية، من مديرى المراحل ومديرى الإدارات التعليمية والموجهين، ومتابعة تسليم الكتب الدراسية، ومطابقة المناهج للجدول الزمنى المعد لها.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة قرار الأمين العام بخصوص سد العجز فى جميع التخصصات، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم.