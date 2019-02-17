رئيس لجنة الانتخابات بنيجريا يرجع تأجيلها لسوء الأحوال الجوية

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قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فى نيجيريا محمود يعقوب" إن سوء الأحوال الجوية، واندلاع الحرائق فى 3 منشآت انتخابية كانت السبب فى تأجيل انتخابات الرئاسة والبرلمان أسبوعا جديدا، وإجراؤها السبت المقبل، كما تم تعديل موعد انتخابات حكام الولايات إلى 2 مارس المقبل".

وأضاف يعقوب - حسبما أفادت صحيفة (فاينانشيال تايمز) اليوم الأحد- أن اللجنة ستضمن نزاهة الانتخابات وحسن توقيتها. وأشارت الصحيفة- فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى- إلى أن قرار اللجنة بتأجيل الانتخابات قبيل 5 ساعات فقط من بدء فتح صناديق الاقتراع، أربك البلاد التى يقترب تعداد سكانها من 200 مليون نسمة.

وتشهد الحملة الانتخابية منافسة بين الرئيس الحالى محمد بخارى الذى يسعى إلى ولاية ثانية من 4 سنوات، ونائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر.