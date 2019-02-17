درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 17-2-2019 بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.



وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربا.



أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.







وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمىالقاهرة 10 18شبين الكوم 09 18طنطا 09 18دمنهور 09 17الإسكندرية 09 17بلطيم 09 17مطروح 07 16السلوم 06 15سيوة 07 18بورسعيد 10 17دمياط 10 17الزقازيق 09 18الإسماعيلية 09 19السويس 10 18العريش 09 18رفح 08 17رأس سدر 13 18نخل 08 14نويبع 15 20طابا 13 16كاترين 00 08الطور 12 20شرم الشيخ 13 21الغردقة 13 23مرسى علم 13 21الفيوم 09 19بنى سويف 09 19المنيا 07 19أسيوط 08 20سوهاج 08 20قنا 09 20الأقصر 10 20أسوان 10 22أبوسمبل 07 22الوادي الجديد 06 20شلاتين 14 22أبو رماد 18 21راس حدربة 18 21حلايب 16 21الصغرى العظمىمكة المكرمة 17 28المدينة 11 23الرياض 09 20المنامة 17 20أبوظبى 18 24الدوحة 16 22الكويت 08 21دمشق 00 12بيروت 11 16عمان 02 11القدس 04 11غزة 09 17بغداد 07 18مسقط 22 26صنعاء 09 25الخرطوم 15 30طرابلس 08 14تونس 06 17الجزائر 08 17الرباط 10 19نواكشوط 16 28الصغرى العظمىأنقرة 03- 10إسطنبول 02 09إسلام آباد 08 18نيودلهى 11 22جاكرتا 24 30بكين 05- 06كوالامبور 24 31طوكيو 02 10أثينا 04 13روما 03 15باريس 04 15مدريد 01- 12برلين 02 12لندن 08 14مونتريال 15- 09-موسكو 06- 03نيويورك 02 09واشنطن 03 06