خبير: قطاعا الصناعة والعقارات أبرز المستفيدين من خفض أسعار الفائدة

قال أحمد مرتضى خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة سيؤثر إيجابياً على أداء البورصة المصرية، خاصة قطاعى الصناعة والعقارات بسبب خفض التمويل، مضيفا أما بالنسبة لأداء المؤشرات توقع مرتضى فإنه فى حالة اختراق المؤشر الرئيسى مستوى 15200 نقطة والثبات أعلاه يؤهله لمزيد من المكاسب نحو منطقة 15800 نقطة أما مستويات الدعم الحالية للمؤشر هى منطقة 14800 نقطة ثم 14500 نقطة، وفيما يخص المؤشر egx70 استقر أعلى 713 نقطة يؤهله لاختبار 730 نقطة وأول مستويات الدعم بالقرب من منطقة 702 نقطة.

وأضاف مرتضى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قرار البنك المركزى الخاص بتخفيض أسعار الفائدة ينعكس على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، منها على سبيل المثال ينتظر تحسن فى حركة التجارة بعد خفض تكلفة التمويل التى من شأنها أن تحرك المياه الراكدة فى العديد من المشروعات والقطاعات المختلفة التى تباطأت بسبب ارتفاع التكلفة، وكذلك يؤدى غلى انخفاض عجز الموازنة.