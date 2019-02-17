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حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

الأحد، 17 فبراير 2019 03:54 م
حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
الطقس 
محصول البصل 
دار الإفتاء المصرية 
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أثناء توزيع التابلت 
محمد سعفان وزير القوى العاملة 
 
الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء 
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى 
 
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أثناء اجتماع مجلس الإدارة لتسجيل براءات الاختراع 

 


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