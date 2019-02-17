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جنايات سوهاج تحيل أوراق متهمين بقتل طفل بسوهاج إلى فضيلة المفتى

الأحد، 17 فبراير 2019 06:07 م
جنايات سوهاج تحيل أوراق متهمين بقتل طفل بسوهاج إلى فضيلة المفتى محكمه-ارشيفيه
سوهاج – عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهمين " عنتر.ع.أ" 21 سنة عامل و"السيد.ح.أ" 22 سنة عامل إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 19 مارس المقبل للنطق بالحكم لاتهامهما بقتل الطفل المجنى عليه "على.ن.ع" 14 سنة لسرقة التوك توك الخاص به بدائرة مركز جرجا .
 
صدر القرار برئاسة المستشار جمال فزاع وعضوية المستشارين حسين عبد الرازق واحمد محمد معوض بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2017 بدائرة مركز جرجا، عندما تلقى رئيس مباحث جرجا بلاغا بمقتل الطفل المجنى عليه بعد إصابته بجرح فى الرأس أثر التعدي عليه بحجر، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، حيث اتفقا على التخلص من الطفل المجنى عليه وسرقة التوك توك الخاص به وقاما باستدراجه إلى أحد الأماكن وقام المتهم الثانى بالتعدى عليه بالضرب فيما قام المتهم الأول بضبه بحجر كبير على رأسه حتى فارق الحياة وتمكنا من سرقة التوك توك وفرا هاربين.
 
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 

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