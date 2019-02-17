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ترامب يحث أوروبا على "استعادة" مئات المعتقلين من تنظيم داعش

الأحد، 17 فبراير 2019 06:45 ص
ترامب يحث أوروبا على "استعادة" مئات المعتقلين من تنظيم داعش دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
(رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت، إن الولايات المتحدة تطلب من الحلفاء الأوروبيين "استعادة أكثر من 800" من مقاتلى تنظيم داعش الذين تم أسرهم فى سوريا وإحالتهم للمحاكمة.

وأضاف ترامب فى تغريدة على تويتر "الخلافة على وشك السقوط.. البديل ليس بديلا جيدا حيث إننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم".

وقال قائد هجوم قوات سوريا الديمقراطية على آخر معقل لتنظيم داعش فى شرق سوريا يوم السبت إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة على وشك السيطرة على آخر جيب للتنظيم والواقع على نهر الفرات لتصبح الخلافة التى أعلنها التنظيم المتشدد على شفا الهزيمة الكاملة.

 

 


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مئات المعتقلين

تنظيم داعش




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