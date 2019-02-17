تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% خاسرا عدد 5.79 نقطة ليصل إلى مستوى 8620.49 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 11.1 مليون سهم بقيمة 265 مليون ريال، وارتفعت أسهم 85 شركة، فيما تراجعت 65 شركة.

وتراجع 14 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.35%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.32%.