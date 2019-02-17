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تداول 22 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الأحد، 17 فبراير 2019 01:33 م
تداول 22 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد تداول الحاويات
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الأحد ٢٢ سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد ٣ سفن حاويات وغادر الميناء ٣سفن ومتواجد علي الأرصفة ٣سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة وغادر الميناء سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة ٥سفن حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
 
 

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