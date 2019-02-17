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تحرير 954 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأحد، 17 فبراير 2019 06:53 م
تحرير 954 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبد النبى مدير مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت  مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.
 
وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 954 مخالفة مرورية متنوعة و شملت442 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و29 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و26مخالفة انتظار خاطئ وحجز9 سيارات و57 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو13  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وتحرير  12 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 16 مخالفة  بيئة و 104 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 11 مخالفة خط السير و15 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و14 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 12 رخصة للسير يسار الطريق.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 21 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 21مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و12 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و14 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  5سيارات متروكة و24 مخالفة إزالة فاميه وتحرير28 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و26 مخالفة مواقف عشوائية و11 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير32 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
 
 
 

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