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الأحد، 17 فبراير 2019 12:17 ص
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اليوم.. فتح باب التقديم لمسابقة اختيار الأم المثالية فى سوهاج

الأحد، 17 فبراير 2019 12:00 ص
اليوم.. فتح باب التقديم لمسابقة اختيار الأم المثالية فى سوهاج أحمد الأنصاري محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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تبدأ محافظة سوهاج اليوم، فتح باب التقديم لمسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، وحتى الثلاثاء 5 مارس الشهر القادم، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيد الأم.

وأشار الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج فى بيان للمحافظة، أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج وجه بإقامة تلك المسابقة لدعم الأم السوهاجية، تقديرا من المحافظة لعطاء الأمهات المستمر، ورحلتهن الطويلة من الكفاح، ودورهن الفعال فى المجتمع، لإعداد جيل واعٍ.

وقال المتحدث الرسمى إن المحافظ أكد أن معيار الاختيار هو مقدار عطاء الأم، وإعلاء القيم الإنسانية، وقدرتها على الحفاظ على أسرتها وتماسكها، بالإضافة إلى إيجاد التوازن بين مسئوليات الأم المتعددة ورعايتها لأبنائها، لافتا إلى أن التزام الأسرة بمنظومة القيم، والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب، هو أحد المعايير المهمة.

من جانبه أوضح اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن التقديم فى المسابقة من خلال التوجه إلى وحدات التضامن الاجتماعى، بمختلف مراكز ومدن والمحافظة، خلال الفترة من 17 فبراير الجارى، وحتى 5 مارس القادم، وسيتم بعد ذلك إجراء تصفية لاختيار 5 أمهات مثاليات، لافتًا إلى أنه سيتم منحهن جوائز مالية وعينية فى احتفالية كبرى ستنظمها المحافظة.

 


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