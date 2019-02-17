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اليوم.. انطلاق محاكمة 7 متهمين بالاتجار فى الأعضاء البشرية بعين شمس

الأحد، 17 فبراير 2019 05:30 ص
اليوم.. انطلاق محاكمة 7 متهمين بالاتجار فى الأعضاء البشرية بعين شمس محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، أولى جلسات محاكمة 7 متهمين بتشكيل جماعة إجرامية مارست الاتجار في الأعضاء البشرية بمنطقة عين شمس، وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد الجندي وعلى مختار .

وكشفت تحقيقات أحمد أبو الليل مدير نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، عن أن المتهمين "عبد الرحمن ع"وشهرته "الطليانى" 20 سنة مبيض محارة و"عبد الله ر"نجار و"طارق .أ" وشهرته "كشرى" 19 سنة "عايدة .إ"وشهرتها "أم جنا" 23 سنة عاملة و"شعبان.م"عامل و"ياسر.م" فني صيانة و"محمود ي"وشهرته "أبو جنا" هارب كونوا  في غضون 2016 بمنطقة عين شمس جماعة اجرامية منظمة يقوم على إدارتها شخص توفى وتستغل حالة الضعف والحاجة للمال لدي بعض المواطنين وتستأصل أعضائهم البشرية، وتبيعها لمن يدفع المال وترتب على ذلك إصابة المواطنين"عماد .ح" و"بدر .م"و"طفل" بعاهة مستديمة .

 

 

 


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