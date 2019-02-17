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المرأة فى التعديلات الدستورية.. هكذا ترى نساء مصر تعديل المادة 102

الأحد، 17 فبراير 2019 03:24 م
المرأة فى التعديلات الدستورية.. هكذا ترى نساء مصر تعديل المادة 102 راى سيدات مصر فى التعديلات الدستورية
كتب إبراهيم حسان
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كشفت بعض السيدات عن رأيهن فى التعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان لمناقشتها، والتى أصبحت القضية الأولى الحائزة على اهتمام كل المواطنين.

وتظهر آراء الكثير من النساء مؤيدة للتعديلات الدستورية، والتى تأتى بين طياتها مادة تمس المرأة بشكل مباشر فى الحياة السياسية فى الفترة المقبلة، إذ تتحدث المادة 102 عن تمثيل المرأة فى البرلمان بنسبة 25%، وجاء نصها: "يُشكل مجلس النواب عدد لا يقل عن 450 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة".

وفي الفيديو التالي، ننشر بعض الآراء النسائية المتعلقة بالتعديلات الدستورية.


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