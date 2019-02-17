المتهم بسحل طالبة حدائق القبة: تمسكت بهاتفها أثناء محاولتى خطفه

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، مع سائق "توك توك" متهم بسحل طالبة لسرقة متعلقاتها الشخصية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، عن أن هذه ليست الواقعة الأولى للمتهم فى خطف وسرقة الهواتف المحمولة وحقائب السيدات، حيث تبين أنه يرتكب هذه الجرائم بمساعدة شخص آخر، لم يكن متواجدا معه فى الحادث الأخير.

واعترف المتهم، بأنه كون مع آخر تشكيلا عصابيا، تخصص فى سرقة حقائب السيدات والهواتف المحمولة، باستخدام الدراجة البخارية قيادته.

وأضاف المتهم أمام النيابة، أنه يوم الواقعة خرج كعادته مستقلا دراجته البخارية "توك توك"، وتوجه إلى أحد الشوارع بالمنطقة، مضيفا أنه شاهد الفتاة ممسكة بيدها هاتف محمول أثناء تحدثها فيه فقرر الاستيلاء عليه فى الحال، موضحا أنه توجه نحوها وقام بجذب الهاتف من يدها محاولا من ذلك سرقته والهرب له، إلا أن المجنى عليها تشبثت بالهاتف وظلت ممسكة به، فما كان منه إلا أنه قام بحرها وسحلها وتسديد عدة لكمات لها حتى ترضخ وتترك الهاتف، إلا أنها ظلت ممسكه به والدراجة البخارية حتى تمكن الأهالى من إيقافه والإمساك به وتسليمه للرجال الشرطة.

كان رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بمساعدة الأهالى، تمكنوا من ضبط "عمرو.م.ر" 32 سنة، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات"، أثناء استقلاله مركبة "توك توك" عقب تورطه فى سرقة هاتف محمول من طالبة"مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وسجحات بالوجه" بأسلوب الخطف حال سيرها بالطريق العام باستخدام مركبة التوك توك المضبوطة بحوزته.

وبسؤال المجنى عليها تعرفت على الهاتف، واتهمته بالسرقة، والتسبب فى إصابتها نتيجة سقوطها أرضاً حال محاولتها ملاحقته. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمته.